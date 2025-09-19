Stručnjaci zaključili: Zdravlje djece i mladih odgovornost je cijelog društva

„Zdravlje djece i mladih odgovornost je cijelog društva“ zaključili su stručnjaci na 15. obljetnici jedinstvenog projekta Vrtim zdravi film. Na panel razgovoru pod nazivom ‘Zdravije sutra počinje na tanjuru danas’ okupili su se predstavnici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatskog školskog sportskog saveza, javnozdravstvene inicijative PETICA – igrom do zdravlja, kompanije Nestlé i Osnovne škole Kraljevica koja od početka sudjeluje u programu.

U prvoj godini Vrtim zdravi film počeo je sa svega 570 učenika sedmih razreda u sedam hrvatskih škola, dok se prošle školske godine provodio u 185 škola. Tijekom 15 godina u projektu je sudjelovalo oko 200.000 djece, od čega njih više od 90.000 u posljednje četiri godine. Zahvaljujući projektu Vrtim zdravi film i angažmanu svih uključenih partnera, sve više učenika danas zna što znači uravnotežena prehrana, od čega se sastoji tanjur pravilne prehrane, koliko je obroka dnevno potrebno te zašto je tjelesna aktivnost jednako važna kao i zdrava prehrana.

„Iz godine u godinu bilježimo napredak – sve više djece razumije koncept tanjura pravilne prehrane, redovito doručkuje i u prehranu uključuje voće. Samo u odnosu na prošlu godinu, prosjek točnih odgovora o pravilnoj prehrani nakon edukacija u školama porastao je za više od 10 posto. Na temelju evaluacije možemo potvrditi kako program malo po malo mijenja navike djece na bolje“ istaknula je Dijana Mayer, voditeljica Odjela za praćenje i unaprjeđenje zdravlja školske djece i mladih Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Foto: Luka Dubroja

Kako digitalnu generaciju vratiti na igrališta?

Iako je mnogo toga postignuto, stručnjaci upozoravaju na nove izazove. Nove generacije odrastaju u digitalnom svijetu, okružene ekranima koji nude nove načine socijaliziranja. Dvorište je zamijenio mobitel, školsko igralište tablet, a sportska natjecanja video igrice.

„U profesionalnom sportu postižemo izvrsne rezultate, no u rekreativnom sportu još uvijek postoji prostor za napredak. Zato, kroz naše aktivnosti, želimo djecu naučiti kako uključiti tjelesnu aktivnost u svakodnevni život, kako bi kretanje postalo prirodna potreba i u odrasloj dobi“, napomenuo je Ivan Dujić, glavni tajnik HŠSS-a.

Foto: Luka Dubroja

Javno-privatno partnerstvo ključno je za razvoj zdravih navika kod djece

„Vrtim zdravi film je odličan primjer javno-privatnog partnerstva koji se temelji na zajedničkim vrijednostima. Naša uloga nije samo biti financijski dio priče, već i osigurati odgovarajući sadržaj i metodologiju te nagraditi najbolje škole u znanju i provođenju programa. Nestlé je svjestan odgovornosti kreiranja okolnosti u kojima usmjeravamo građane da se bolje hrane. Prvenstveno kroz kontinuirano unaprjeđivanje naših proizvoda s poželjnijim hranjivim vrijednostima, ali i kroz edukaciju građana putem inicijativa poput ove“, rekla je regionalna nutricionistica kompanije Nestlé, Koraljka Novina-Brkić.

Darija Vranešić Bender iz javnozdravstvenog programa PETICA-igrom do zdravlja podsjetila je da se prehrambene navike grade postupno: „Zdrave navike usađuju se od najranije dobi, zbog čega su strpljenje i pozitivan primjer roditelja ključni za dugoročne promjene. Svaki mali korak je važan – od zajedničkog obroka i pripreme jela do stvaranja pozitivne atmosfere za stolom.“

Foto: Luka Dubroja

Događaju je prisustvovao i ravnatelj Uprave za sport Ministarstva turizma i sporta, Krešimir Šamija. „Ministarstvo turizma i sporta kroz krovna sportska udruženja kontinuirano potiče brojne projekte školskog i akademskog sporta te izdvajanja za tu namjenu iz godine u godinu rastu u rekordnim iznosima, a ove godine ona su bila veća od 6 milijuna eura. Važan dio u poticanju aktivnog stila života među školarcima i mladima je sigurno i zdrava prehrana te su zbog toga projekti poput ovoga od velike važnosti. Iznimno je bitno da cijelo društvo – institucije, roditelji, škole, mediji – postanu aktivni saveznici u odrastanju budućih zdravijih generacija“, naglasio je.

Vrtim zdravi film primjer je javno-privatnog partnerstva. Provode ga Nestlé, Hrvatski školski sportski savez (HŠSS) i Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a unazad nekoliko godina surađuje s javnozdravstvenim programom Petica-igrom do zdravlja. Cilj je promicanje zdravih navika među učenicima viših razreda osnovne škole, a poseban naglasak stavlja se na pravilnu prehranu. Dio je globalne inicijative pod nazivom Nestlé for Healthier Kids kojom se želi educirati što više djece školske dobi o važnosti pravilne prehrane i bavljenja tjelesnom aktivnošću u svrhu stjecanja pravilnih životnih navika.