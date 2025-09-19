XYZ predstavlja kampanju „À Deux“

„À Deux“ je više od modne priče – ona prenosi duh Pariza, emociju i bezvremenski senzibilitet koji ga čini svjetskom prijestolnicom stila. XYZ time potvrđuje svoju poziciju mjesta na kojem se susreću francuski šarm i talijanska elegancija, nudeći kupcima priliku da kroz pažljivo odabrane komade dožive estetsko iskustvo jedinstveno za ovaj koncept.

Foto: Vladimir Ilić

Kampanja naglašava važnost storytellinga i emotivne povezanosti s kupcem, a svim brendovima iz bogatog portfelja daje dodatnu vidljivost i ekskluzivnost na domaćem tržištu.

XYZ Fashion Store okuplja niz prestižnih modnih imena iz Italije, Francuske, Amerike i Velike Britanije – među kojima su Boss, Ralph Lauren, Boggi Milano, Sandro, Maje, AllSaints, Dsquared2, Armani Exchange, Joop!, Antony Morato i mnogi drugi.

Foto: Vladimir Ilić

Kolekcija stavlja naglasak na ključne komade brendova čija je estetika sinonim za suvremenu ženstvenost, lakoću i sofisticiranost. Ženska linija donosi romantične, a istovremeno urbane modne izričaje, dok muška kolekcija spaja klasičnu eleganciju i moderan minimalizam, pružajući muškarcima sigurnost i svestranost u poslovnom i svakodnevnom stilu.

Foto: Vladimir Ilić

Na taj način, „À Deux“ oblikuje harmoniju modnih izraza i kreira sveobuhvatan modni univerzum za novu sezonu.

Foto: Vladimir Ilić

Nove kolekcije premium brendova dostupne su u XYZ trgovinama u Arena Centru u Zagrebu i City Centru One Split te online na xyzfashionstore.com i putem mobilne aplikacije.