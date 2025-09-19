Ovaj model tenisica obožavat će cijela obitelj, a idealne su za ljeto i tople dane

Zašto su ovo idealne tenisice za cijelu obitelj?

Ono što adidas Handball Spezial čini posebnim je to što s nošenjem ovih tenisica nitko ne izgleda kao da se previše potrudio i danima smišljao look, a pritom nije zanemarivo da odaju zanimljiv dojam. Možda nisu blještave niti prekrivene logotipima, ali postoji nešto neosporno cool u njihovom jednostavnom dizajnu koji funkcionira u gotovo svim situacijama. Unisex dizajn upravo je jedan od glavnih čimbenika njihove popularnost, kao i niz boja zahvaljujući kojima možete odabrati uklapanje u gomilu ili izdvajanje iz iste. Iako je svaki model adidas Handball Spezial tenisica napravljen u istom stilu, brušena koža u jednoj boji te tri trakice sa strane koje su obilježje brenda u drugoj, ovisno o kombinaciji upravo tih boja ove tenisice iz jednostavnih modela mogu se pretvoriti u one koje za koje će svi sa zanimanjem postaviti pitanje “Gdje ste kupili tenisice?”.

Naravno, kao jednu od prednosti ne smijemo zanemariti niti iznimnu prilagodljivost svakoj kombinaciji. Naime, Handball Spezial tenisice cijela obitelj može nositi svakodnevno - od škole i posla kao dijela svakodnevnih obveza, pa sve do vikend aktivnosti i ležernih izleta. Dobro će izgledati na tatama koji trče u parku za svojom djecom, na mama koje poslije posla žure obaviti sve s popisa obveza, ali i na djeci koja žele udobne tenisice koje su i dalje u trendu, ali nisu model koji baš svi u razredu imaju.

Foto: Promo

Njihova multifunkcionalna priroda znači da je potrebno manje cipela, što ih čini i ekonomski poželjnima, ali i praktičnim izborom. adidas je poznat po kvalitetnoj izradi koja o osigurava da će tenisice trajati mnogo duže od samo jedne sezone, a njihova dobro podstavljena unutrašnjost i potporna konstrukcija čine ih idealnima i za cjelodnevna nošenja bez boli u stopalu i žuljeva poslije aktivnog dana. Evo kako će se uklopiti u garderobu svakog člana obitelji.

Kako adidas Handball Spezial mogu nositi muškarci?

Suprotno uvriježenom mišljenju da muškarci bez problema mogu pronaći tenisice za sebe, u velikom izboru obuće može biti zahtjevno pronaći onaj savršeni par koji bi mogli nositi bez obzira na obveze. Handball Spezial savršen su izbor za moderne muškarce koji njeguju urbani modni stil koji vole kombinirati s trendi detaljima. Ovaj model adidas tenisica lako s kombinira s trapericama širokog kroja i klasičnom majicom kratkih rukava za popodnevni odlazak u park s djecom, a ništa lošije neće izgledati ni u spoju s polo majicom i kratkim hlačama za odlazak na kavu u grad. Naravno, adidas Handball Spezial će se uklopiti i u poslovne te nešto profinjenije kombinacije, pa će modeli od brušene kože stvoriti zanimljiv kontrast laganim lanenim košuljama i hlačama. A tijekom odlaska na odmor, ovo su jedine tenisice koje će muškarcima trebati u koferu, jer se odlično slažu i u spoju s košuljama kratkih rukava ili tankim puloverima koji posebno dobro izgledaju u spoju s chino hlačama i zatvorenijim cipelama, naročito ako mokasinke nisu prvi izbor obuće. Za muškarce koji vole jednostavnost, modeli u crnoj i neutralnijim bojama logičan su izbor, dok su adidas Handball Spezial tenisice u jarkim bojama odlična opcija za muškarce koji se tijekom toplih dana ne libe unijeti malo zabave u svoje modne kombinacije.

Kako adidas Handball Spezial mogu nositi žene?

Izbor tenisica za žene veoma je širok, i znamo da može biti teško odabrati baš taj jedan par koji će stajati pored ulaznih vrata i biti sigurna opcija obuće bez potrebe za razmišljanjem usred jutarnje ludnice. Handball Spezial unose cool vibracije u svaki izgled, a moderna žena zna koliko je važno nositi tenisice koje su i udobne te se u istima može provesti cijeli dan, od jutra do večeri. Osim što dobro izgledaju u klasičnom spoju obične bijele majice kratkih rukava i traperica koji su brojnim damama omiljeni ljetni outfit, adidas Handball Spezial tenisice će unijeti i dozu vintage štiha kao i balans u trenutačno popularne lepršave boho bluza i suknje, ili haljine s volanima.

Foto: Promo

Koliko god volimo romantične izglede, toliko želimo pokazati da ih nosimo sa stavom, a to je moguće uz ovaj model tenisica. Naravno, u danima kada na poslu moramo izgledati dotjeranije, ali nisu strogo propisana pravila visokih potpetica, ove tenisice će izgledati super i na odijela, naročito modeli u neutralnijim nijansama. Ipak, svima nam tijekom toplih dana trebaju jedne tenisice u jarkoj boji, a ovaj model idealan je za dodavanje fora obuće u svoju kolekciju.

Kako adidas Handball Spezial mogu nositi djeca?

Trendi tenisice naročito adidas modeli, se posljednjih nekoliko godina postale veoma popularna obuća među djecom. Uz model kao što je adidas Handball Spezial djeca će se dovoljno uklopiti u trend popularnosti adidas brenda, a u isto vrijeme neće biti klonovi kao i brojni drugi mališani. Ovaj model je prikladan za djecu zbog svoje izdržljivosti i udobnosti, a mogu ih nositi u školu u spoju s ležernom odjećom kao što su traperice ili haljine, kao i na izlete koji uključuju nekoliko sati hodanja i sportsku odjeću ili za odlazak na trening poslije cjelodnevne nastave. Osim što su udobne, modeli u bojama, koje djeca i najviše vole, dokaz su nam da nekada ne moramo slijediti pravilo “spajanja 3 boje” da bismo izgledali i osjećali se dobro.