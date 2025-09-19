Dijele se 32 stipendije za nagrađivanu edukaciju za male poduzetnike i ugostitelje

Upravo s ciljem da mikro, malim i srednjim poduzetnicima, koji čine 99,6% svih firmi u državi, pruži podršku, mentorstvo i znanje, nastala je Uplift akademija, koja će ove jeseni dočekati peti naraštaj polaznika.

Što je Uplift akademija?

Uplift akademija jedini je obrazovni program na ovom prostoru koji konkretno, fokusirano i interaktivno odgovara na stvarne potrebe malih poduzetnika. Program je to nastao u sklopu projekta Uplift, koji je pokrenuo Mastercard, a već petu godinu zaredom provodi Sveučilište Algebra Bernays. U tijeku su prijave za petu sezonu, a natječaj traje do 1. listopada 2025. godine.

Edukacija, koja traje od studenog ove do ožujka 2026. godine, obuhvaća deset interaktivnih modula kroz koje su pokrivene ključne teme kao što su leadership i digitalna transformacija, AI u marketinškoj komunikaciji, upravljanje financijama i korisničko putovanje. Uz online predavanja, program uključuje mentorski rad i razvoj konkretnih poslovnih projekata koji polaznici na koncu programa predstavljaju investitorima. Najbolji tim osvaja novčanu nagradu.

Prijavi se mogu vlasnici mikro, malih i srednjih poduzeća te OPG-ova koji djeluju u turizmu, ugostiteljstvu, uslužnim i srodnim djelatnostima – svi koji stvaranjem dodatne vrijednosti poboljšavaju turističku ponudu, a time i gospodarski razvoj Republike Hrvatske. U protekle četiri sezone ovu su edukaciju pohađala 136 poduzetnika iz svih dijelova Hrvatske, a mahom ističu kako im je pomogla u razvoju poslovanja. Najbolje od svega? Mastercard osigurava 32 stipendije koje pokrivaju sve troškove programa.

Bivši polaznici ističu kako im je Uplift pomogao u razvoju poslovanja

Marko Duvančić, vlasnik OPG-a Duvančić iza sebe ima gotovo 30 godina iskustva u privatnom sektoru te se posebno ističe inovativnim pristupom održivom turizmu. Najpoznatiji je po jedinstvenom smještaju u starim drvenim bačvama, a upravo je on bio jedan od polaznika prošle generacije Uplift akademije.

„Kada se dugo bavite jednim poslom, jednostavno nemate vremena sagledati sve aspekte poslovanja. Sve se mijenja, i to brzo. Zbog toga sam se i prijavio na Uplift akademiju, jer sam htio dobiti drugi kut pogleda na stvari i naučiti neke nove pristupe poslovanju“, rekao je Marko, ističući kako je izrazito zadovoljan iskustvom na Uplift akademiji.

Njegova kolegica iz generacije Anja Gorup nakon 12 godina karijere u korporacijama preselila je iz Zagreba na Brač gdje je pokrenula brend Maslinino ulje i potpuno se posvetila proizvodnji vrhunskog ekstradjevičanskog maslinovog ulja. Najvrjednije što je dobila na Upliftu su, kaže, kontakti s ljudima s kojima se ne bi imala priliku povezati.

„Jedna od vrjednijih stvari je i velika motivacija i inspiracija od predavača, kao i samih polaznika. Put koji me čeka nije jednostavan i jako je teško bez podrške – tržište maslinovog ulja je prilično konkurentno, a uz to, posebice u Hrvatskoj i regiji, mojim ciljnim tržištima, još uvijek prilično podcijenjeno zbog nivoa edukacije potrošača. Ta činjenica me s jedne strane rastužuje – da nismo ni svjesni kakav globalno najcjenjeniji proizvod (srce mediteranske prehrane, dokazano najbolje prehrane dostupne ljudima na planetu) imamo u velikim količinama, u našoj domovini. Ne poznajemo ga, ne cijenimo ga, ne konzumiramo ga dovoljno… Ali isto tako, s druge strane me motivira da potrošačima ukažem na neprocjenjivu vrijednost masline i njenog ulja. Kada znaš da imaš nekoga uz sebe tko te podržava i vjeruje u tebe, sve nekako ide lakše – stoga mogu zahvaliti Upliftu što hoda uz mene“, zaključuje Anja.

Poseban naglasak stavlja se na povezivanje poduzetnika

Valja naglasiti da je Uplift akademija živući organizam koji se mijenja nakon svakog naraštaja polaznika, sukladno njihovim komentarima, potrebama, ali i stanju na tržištu. No, ono što ostaje lajtmotiv svake sezone su izvrsni polaznici i njihovo zadovoljstvo programom.

„Uplift akademija iz godine u godinu pokazuje koliko je važno ulagati u znanje jer ono osnažuje ljude, a zajednica pokreće promjene. Iza nas je četvrta generacija s iznimnim rezultatima, posebno u zadovoljstvu i angažmanu polaznika. Nova, peta generacija kreće uz još veći fokus na povezivanje, podršku i stvaranje konkretnih prilika za rast”, istaknuo je Igor Kundić, voditelj Uplift akademije na Sveučilištu Algebra Bernays.

U novoj generaciji poseban naglasak stavljen je na povezivanje polaznika, razmjenu znanja i međusobnu podršku u poduzetničkom rastu. To se, u dosadašnjem iskustvu, pokazao kao jedan od najvrjednijih aspekata ovog programa. Zbog toga je važno naglasiti da će uz edukaciju i predstavljanje projekata investitorima, polaznici pete sezone Uplift akademije imati priliku povezati se na dva networking eventa – prvo na „Brucošijadi“, a zatim i tijekom dvodnevnog programa na Tvrđavi sv. Ivana u Šibeniku.

„Kada smo pokrenuli Uplift, vjerovali smo da poduzetnicima možemo pomoći znanjem. Ono što nas i dalje iznenađuje jest koliko oni mogu pomoći jedni drugima. Upravo zato, i ove godine dodatno jačamo Uplift zajednicu kroz nove edukativne sadržaje na platformi uplift.hr, ali i kroz projekte poput suradnje s Mastercardovom platformom priceless.com, koja našim alumnijima omogućuje međunarodnu vidljivost i promociju njihovih proizvoda i usluga“, izjavila je Gea Kariž, direktorica Mastercarda u Hrvatskoj.

Svi zainteresirani poduzetnici mogu se prijaviti putem obrasca na platformi Uplift.hr, dok su detalji i pravila natječaja dostupni na ovoj poveznici. Prijave traju do 1. listopada 2025. godine.