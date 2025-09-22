Ne propustite! /

Lisinski srijedom ugošćuje osebujnog Ahmeda Burića

Lisinski srijedom ugošćuje osebujnog Ahmeda Burića
Foto: Promo

Novu sezonu dinamičnog i mozaičnog ciklusa Lisinski srijedom, 24. rujna otvara originalni pjesnik, pisac, novinar i glazbenik Ahmed Burić.

22.9.2025.
12:56
Promo
Promo

Ahmed Burić je autor brojnih zbirki poezije, kratkih priča, eseja, romana i članaka, a 2022. godine u suradnji sa sevdalijskim glazbenikom Damirom Imamovićem objavio je spoken word album Sin pustinje.

Karizmatični narator sugestivne boje i autoritativne dikcije, prošle godine predstavio je vrlo zanimljiv album, odnosno glazbeno-književni projekt Valceri iz Translajtanije na kojem je okupio odlične glazbenike i umjetnike s 'obiju strana' rijeke Leithe (mađ. Lajta), a i šire.

Skup fantastičnih glazbenika iz regije našao se na zadatku uobličavanja nečega što je prvo bilo knjiga, a onda su iz nje počeli „izlaziti“ tonovi koje je pokušao zapisati Burić, kojemu je glazba bila prva ljubav, ali je zaplivao tekstovima. A onda se sve vratilo: veliki makedonski gitarist Toni Kitanovski, spektakularna violinistica Melika Hadžić, slovenski star-basist Žiga Golob, perkusionist Nenad Kovačić, prekrasan glas glumice Maruške Aras, apsolutni talent Tomislava Jovanovića – Tokca i stihovi cijenjenog osječkog pisca, pjesnika i urednika Nenada Rizvanovića u uzbudljivom putovanju oko svijeta, čije su točke između New Orleansa i otoka Lastova, preko Osijeka, Nagykanizse, sibirskih stepa i afričkih pustinja.

Lisinski srijedom ugošćuje osebujnog Ahmeda Burića
Foto: Promo

Žanrovski teško odrediv, ali u svakom smislu uzbudljiv album na kojem se nalaze i rock i punk i world music i blues, i nešto od one univerzalne melankolije koja obilježava prostor Srednje Europe, i taj, u osnovi, imaginarni prostor sjedinjava u umjetničku i životnu činjenicu. Valceri koji se ne slušaju 1. siječnja u podne, nego svakog drugog dana u kojem se dobro ljudsko biće može osjećati loše.

Ili dobro? Ovisno o tome kamo ga odnesu Valceri iz Translajtanije.     

A vas svakako moraju odnijeti u Lisinski, na večer osebujnih zvučnih pjesničkih slika!

 Kritike:

„Definitivno najluđi punk album na početku godine, udara posred čela poput one stvar o kojoj su pjevali Let 3.“ (Zoran Stajčić, Ravno do dna)

„Mračno je sve oko nas, ali uz njegove je pjesme lakše biti u mraku. Kao da slušam Caveovu, Waitsovu ili Cooderovu bandu.“ (Aleksandar Dragaš, Jutarnji list)

Sve vrijeme slušanja imate osjećaj da kauboj jezdi dobrohotnom ravnicom.“ (Siniša Pavić, Novi list)

Još iz rubrike
Voyo premijera: 'Tajkun 2' - gledaj odmah!
Kaufland
Pročitaj i ovo
najčitanije
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ne propustite! /
Lisinski srijedom ugošćuje osebujnog Ahmeda Burića