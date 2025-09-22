Lisinski srijedom ugošćuje osebujnog Ahmeda Burića

Ahmed Burić je autor brojnih zbirki poezije, kratkih priča, eseja, romana i članaka, a 2022. godine u suradnji sa sevdalijskim glazbenikom Damirom Imamovićem objavio je spoken word album Sin pustinje.

Karizmatični narator sugestivne boje i autoritativne dikcije, prošle godine predstavio je vrlo zanimljiv album, odnosno glazbeno-književni projekt Valceri iz Translajtanije na kojem je okupio odlične glazbenike i umjetnike s 'obiju strana' rijeke Leithe (mađ. Lajta), a i šire.

Skup fantastičnih glazbenika iz regije našao se na zadatku uobličavanja nečega što je prvo bilo knjiga, a onda su iz nje počeli „izlaziti“ tonovi koje je pokušao zapisati Burić, kojemu je glazba bila prva ljubav, ali je zaplivao tekstovima. A onda se sve vratilo: veliki makedonski gitarist Toni Kitanovski, spektakularna violinistica Melika Hadžić, slovenski star-basist Žiga Golob, perkusionist Nenad Kovačić, prekrasan glas glumice Maruške Aras, apsolutni talent Tomislava Jovanovića – Tokca i stihovi cijenjenog osječkog pisca, pjesnika i urednika Nenada Rizvanovića u uzbudljivom putovanju oko svijeta, čije su točke između New Orleansa i otoka Lastova, preko Osijeka, Nagykanizse, sibirskih stepa i afričkih pustinja.

Žanrovski teško odrediv, ali u svakom smislu uzbudljiv album na kojem se nalaze i rock i punk i world music i blues, i nešto od one univerzalne melankolije koja obilježava prostor Srednje Europe, i taj, u osnovi, imaginarni prostor sjedinjava u umjetničku i životnu činjenicu. Valceri koji se ne slušaju 1. siječnja u podne, nego svakog drugog dana u kojem se dobro ljudsko biće može osjećati loše.

Ili dobro? Ovisno o tome kamo ga odnesu Valceri iz Translajtanije.

Kritike:

„Definitivno najluđi punk album na početku godine, udara posred čela poput one stvar o kojoj su pjevali Let 3.“ (Zoran Stajčić, Ravno do dna)

„Mračno je sve oko nas, ali uz njegove je pjesme lakše biti u mraku. Kao da slušam Caveovu, Waitsovu ili Cooderovu bandu.“ (Aleksandar Dragaš, Jutarnji list)

„Sve vrijeme slušanja imate osjećaj da kauboj jezdi dobrohotnom ravnicom.“ (Siniša Pavić, Novi list)