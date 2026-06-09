Bez hipoteke i bez luksuza: Žena (43) nakon nesreće i niza dugova živi u kamperu kao u bajci

Amerikanka Annie Wonderlich (43) iz Washingtona odlučila se za nekonvencionalan pristup rješavanju stambenog pitanja. Nakon godina financijske nesigurnosti i života u kombiju, preuredila je kamper iz 1980-ih u dom nadahnut engleskim seoskim krajolikom.

Njezin projekt prkosi tradicionalnoj predodžbi o uspjehu, koja uključuje kupnju velike kuće opterećene doživotnom hipotekom, piše Metro.

Dom bez desetljetne hipoteke

U veljači 2024. Wonderlich je za 54.000 dolara (oko 46.360 eura) kupila kamper. Umjesto dugoročne financijske obveze, uložila je 15.000 dolara (oko 12.880 eura) vlastite ušteđevine, dok ostatak otplaćuje petogodišnjim kreditom s mjesečnom ratom od 754,14 dolara (647,38 eura).

Planira ga u cijelosti otplatiti do 2029. godine. Za nju taj odabir predstavlja oblik financijske neovisnosti nakon godina nestabilnosti.

Životni preokret i preuređenje kampera

Ideja za uređenje doma nastala je tijekom putovanja u Cotswolds 2023. godine, gdje ju je inspirirala engleska ruralna arhitektura. Putovanje je, međutim, obilježila i teška nesreća – pad niz stube u kojem je slomila leđa i zapešće. Po povratku u SAD suočila se s visokim medicinskim troškovima i dugovima.

"Proces izlaska iz duga bio je iznimno težak i trajao je dvije godine", izjavila je. U tom razdoblju, zbog financijskih okolnosti, privremeno se preselila na tavan kuće svoje 73-godišnje majke, gdje je počela planirati vlastiti, mirniji prostor za život.

Kamper postupno preuređuje u prostor inspiriran engleskim seoskim stilom. Dnevni boravak i veranda već su dovršeni, dok su kuhinja, spavaća soba i kupaonica još u fazi uređenja. Do sada je u materijale uložila oko 1800 dolara (oko 1545 eura), a ističe kako ne postavlja strogo definiran budžet.

"Želim da izvana više uopće ne izgleda kao kamper", navodi i dodaje da u budućnosti planira izgraditi i manji dodatni objekt koji će koristiti kao garderobu.

Foto: Profimedia

Život izvan klasičnih okvira

Svoj projekt dijeli na društvenim mrežama, gdje je naišao na velik interes i pozitivne reakcije. Iako isprva nije bila sigurna želi li javno dijeliti svoju priču, kaže da su je komentari mnogih ljudi iznenadili.

"Pišu mi da su zarobljeni u hipotekama i da im je ovo ostvarenje sna", ističe Wonderlich.

Njezin cilj, kako kaže, nije stvaranje idealnog doma, nego života koji donosi više mira i jednostavnosti, izvan pritiska tradicionalnog "američkog sna".

"Ljude najviše privlači osjećaj smirenosti i jednostavnosti koji ovaj mali prostor pruža", zaključila je.

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