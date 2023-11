Umirovljenica Tereza (72) iz Zagorja redakciji portala Moje vrijeme požalila se na problematičan odnos s kćeri koji je izluđuje te joj stvara mnoštvo nepotrebnog stresa.

Tereza živi sama te se jako veseli nedjeljama i školskim praznicima jer joj tada u posjet dolazi kćer, zet i unuka Ema. No, ti susreti ne protječu u skladnoj obiteljskoj atmosferi jer joj njena kćer prigovara zbog čistoće u kući te se njih dvije uvijek posvađaju zbog čega je Tereza očajna.

"Prvo mi gleda jesu li ladice s beštekom čiste, briše svaku žlicu i vilicu. Onda viče zašto ne perem suđe strojno, a ne na ruke, a ja sam sama i trebaju mi tri dana da se to nakupi, neću, lakše mi je oprati. Onda gleda da stepenice nisu čiste, pa joj je stolnjak 'pun mrlja još od prošli put'. Na kraju mi govori i da odjenem čistu majicu za vrijeme ručka. Ma to vam je postala jedna fina gradska gospođa koja si je umislila da sad mene može stresirati oko čistoće", započela je svoju ispovijest frustrirana umirovljenica koja se, kaže, trudi čistiti.

'Unuka čuje majku pa i ona krene prigovarati'

"Čistim tri dana prije nego što dođu, a onda donesem drva u kuhinju, i opet piljevine posvuda. Ne možete na selu, ako se bavite drvima, njivom, cvijećem, zimnicom, ljekovitim biljem, ako kuhate svaki dan, ne možete nikako stalno imati besprijekorno čisto. Unuka onda čuje majku pa i ona krene prigovarati, ma, pravo da vam kažem, jedino mi je zet srećom toliko dobar da se ne miješa u ta naša natezanja."

Tereza za svoju kćer kaže da je brižna prema njoj te da joj puno pomaže.

Terezi kćer prigovara zbog čistoće u kući te se njih dvije uvijek posvađaju zbog čega je Tereza očajna.

"Ja mislim da ona uopće ne razmišlja o tome da to mene toliko vrijeđa i da sam svaki put kad odu natrag za Zagreb, danima frustrirana. Nemam s kim o tome po selu razgovarati, svi se samo hvale djecom, a znam da kod nikoga nije sve divno i krasno. Kad usporedim s drugima, moji kći i zet su vrijedni, visoko su se školovali i sami se izborili za dobra radna mjesta", ispričala je.

Kćer ne zna što bi mi donijela, od odjeće do hrane. Moja prva susjeda primjerice još od svoje bijedne mirovine mora davati nesposobnom sinu, jer ju oguli do kože čim dođe penzija. Taj će već pedeset godina napunit valjda, a malo radi, pa ne radi, kako god, neću ulaziti, ali ja znam da on stalno izvlači novac od nje. A ona bi mu dala zadnji cent, ne krivim je, i sama sam takva", dodala je Tereza.

Strahuje od skorog dolaska svoje kćeri

Ona je supruga rano izgubila te tvrdi da si je sama kriva za situaciju s kćeri jer nije "postavila granice na vrijeme".

"Muž mi je rano umro, nisam postavila granice na vrijeme, a sada više ne vrijedi što ja govorim neka me pusti na miru s tim. Govorim joj neka je meni u kući kako je, moje je, ali me ne čuje", istaknula je Tereza.

Ona strahuje od skorog dolaska svoje kćeri, ali se istovremeno silno veseli unučici.

"Evo sada su mi se najavili da će doći nekoliko dana na godišnji, jedva čekam da mi dovedu unuku jer se nismo dugo vidjeli. Ali iskreno da vam velim, izdaleka me strah da će čim uđe u kuću kći naći dlaku u jajetu, a nekad mi se čini da samo to i traži. Ali što ću, kad ih volim, a i ne znam što mi donosi sutra i koliko ću ih trebati", ispričala je Tereza.