Studentici ukrala identitet da bi zavodila muškarce: 'Sada ne izlazim jer se bojim'

Mladoj Sashi-Jay Davies (19) iz Walesa bit će isplaćena odšteta od 10.000 funti, odnosno oko 11.800 eura, nakon što je godinama bila žrtva krađe identiteta. Naime, druga žena koristila je njezine fotografije i identitet kako bi stvorila lažne profile na internetu i vodila romantične razgovore s muškarcima, koji su vjerovali da su u vezi s njom. Slučaj je nakon četiri godine dobio epilog na Visokom sudu u Londonu.

Četverogodišnja noćna mora stvorena lažnim profilima

Život 19-godišnje studentice Sashe-Jay Davies iz Aberdarea u južnom Walesu pretvorio se u pakao kada je imala samo šesnaest godina. Tada je Elha Mai Weston, njezina vršnjakinja iz istog grada, započela sustavnu kampanju internetskog lažnog predstavljanja koja je potrajala sve do 2026. godine. Weston je krala fotografije Sashe-Jay s interneta i koristila ih za stvaranje desetaka lažnih profila na društvenim mrežama i aplikacijama za upoznavanje.

Djelujući pod lažnim imenima "Sophie" i "Sophie Kadare", Weston je uspjela prikupiti više od sto tisuća pratitelja. Koristila je lažne profile kako bi započinjala romantične veze s brojnim muškarcima, koji su bili uvjereni da komuniciraju i grade odnos sa Sashom-Jay.

Da bi obmana bila što uvjerljivija, Weston se nije ustručavala koristiti ni slike generirane umjetnom inteligencijom (AI) koje su bile temeljene na izgledu žrtve. Unatoč tome što je Davies svoje profile postavila kao privatne, Weston je nastavljala objavljivati njezine starije fotografije i AI obrađene slike.

"Ne bih to poželjela ni najgorem neprijatelju"

Posljedice ove dugotrajne obmane za Sashu-Jay Davies bile su teške i razorne. Počela je osjećati tjeskobu svaki put kad bi izašla u javnost, strahujući da će je potpuni stranci prepoznati i vjerovati da je poznaju ili da su čak u vezi s njom. Njezini strahovi ubrzo su se pokazali opravdanima. Sudu je predočeno kako ju je kontaktiralo dvadesetak muškaraca i nekoliko žena koji su bili uvjereni da je poznaju.

Neki od tih susreta bili su izrazito neugodni i zastrašujući. "Događalo se da mi dečki prilaze uživo, maltretiraju me i optužuju da sam im slala poruke, zavlačila ih ili dogovarala sastanke, a sve se ticalo razgovora koje nikada nisam vodila", ispričala je Davies. Jedan muškarac bio je uvjeren da su u stvarnoj vezi nakon što se mjesecima dopisivao s jednim od lažnih profila.

Zbog svega toga, Davies se prestala osjećati sigurno i povukla se u sebe. "Prije sam puno izlazila, a sada to gotovo nikad ne činim jer se bojim koji će mi muškarac prići. Zastrašujuće je biti suočen s nečim što niste učinili i shvatiti da netko koristi vaše lice za manipuliranje drugima", rekla je. Svoje je iskustvo sažela riječima: "Jako je teško i ne bih to poželjela ni najgorem neprijatelju."

Pravna bitka i širi kontekst online prijevara

Slučaj je naposljetku završio na Visokom sudu u Londonu, gdje je Elha Mai Weston priznala krivnju. U sudskoj izjavi priznala je "vrlo značajnu nevolju i patnju" koju je prouzročila žrtvi te se "duboko kaje zbog svojih postupaka i svesrdno i bezrezervno ispričava gospođici Davies za sve kroz što je morala proći". Kao dio sudske nagodbe, Weston je pristala isplatiti odštetu od 10.000 funti te se obvezala da nikada više neće ponoviti svoje postupke niti kontaktirati Davies.

Ovaj slučaj baca svjetlo na rastući problem "catfishinga", ali i na pravne praznine. Stručnjaci upozoravaju na teške psihološke posljedice za žrtve, koje često uključuju anksioznost, depresiju, osjećaj srama, narušeno samopouzdanje i dugoročne probleme s povjerenjem u druge ljude. Trauma izdaje može biti duboka i ostaviti trajne ožiljke.

Foto: Pixabay

Globalni fenomen i prijetnja umjetne inteligencije

Problem krađe identiteta na društvenim mrežama nije ograničen samo na Veliku Britaniju, već je globalni fenomen. Slični obrasci djelovanja vidljivi su diljem svijeta. Primjerice, nedavni slučaj iz Banja Luke, gdje je mladić stvorio lažni profil djevojke nudeći seksualne usluge, pokazuje identične razorne posljedice za žrtve, uključujući tjeskobu i strah za vlastitu sigurnost. U Sjevernoj Irskoj, jedan je počinitelj osuđen na dugogodišnju zatvorsku kaznu zbog "catfishinga" i seksualnog iskorištavanja djece, što ukazuje na najmračnije aspekte ovog problema.

Dodatnu zabrinutost stvara sve raširenija upotreba umjetne inteligencije u svrhu prijevare. Kriminalci sve više koriste AI za stvaranje uvjerljivih "deepfake" video i audio zapisa, sintetičkih identiteta i lažnih dokumenata, čineći prijevare sve težima za otkrivanje. Izvješća pokazuju drastičan porast financijskih gubitaka uzrokovanih prijevarama temeljenim na umjetnoj inteligenciji, što signalizira novu, opasniju eru digitalnih zločina.

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