Beethoven bio bipolaran, Churchill u teškoj depresiji: Povijesne osobe i njihovi demoni

Gledajući najveće umove svijeta kroz povijest čovječanstva, često se čini da je genijalnost povezana s bolešću, tragedijom i preranom smrću. Dosta njih je imalo i neke psihičke poremećaje, a o kojim se to točno osobama radi i kakve su mentalne tegobe i borbe imali, otkrili su magazini Ancient World Magazine, Listverse, The New York Times i Biography.