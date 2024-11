Mlada majka bila 30 dana u komi, borila se za život: 'Nakon toga se sve promijenilo'

Victoria Cupay (28) iz Illinoisa provela je 30 dana u medicinski induciranoj komi boreći se za život, no sve se promijenilo čim se probudila.

Kako piše Daily Mail, Victoriji je dijagnosticiran lupus, ali je 2019. godine reagirala na lijek koji je uzrokovao opadanje kože i propadanje organa. Provela je mjesec dana priključena na cijevi, aparat za disanje, njena obitelj i prijatelji molili su se da preživi.

Liječnici su s vremenom počeli smanjivati ​​dozu lijekova zbog kojih je pala u komu, a 19. kolovoza Cupay je otvorila oči i vidjela svog dečka Nicka Balda kako stoji uz njen krevet s dijamantnim prstenom, spreman da joj postavi sudbonosno pitanje.

"Zapravo je pitao za dopuštenje moju mamu prije nego što me je zaprosio, jer je to bio jedan od mojih zahtjeva prije nego što sam se razboljela. Poštovao je tu želju. Odlučio se to napraviti tada jer sam puno puta bila blizu smrti i rekao je da ako ne preživim, barem ćemo imati lijepe uspomene", rekla je Cupay.

Par se vjenčao 19. kolovoza 2022., točno tri godine nakon prosidbe, tako da se ona oporavila. Ove su godine dobili su sina Petera, za što je Cupay prije vjerovala da se to nikada neće dogoditi. "Žene oboljele od lupusa sklone su pobačajima, pa je to bila rizična trudnoća. Toliko smo ga željeli. On je naša velika radost", kazala je.

Dobila je dva po život opasna poremećaja

Cupay se školovala da bude medicinska sestra 2016. godine kada je hospitalizirana zbog groznice i dijagnoze lupusa.

"S toga da nisam uzimala nikakve lijekove, počela sam uzimati više lijekova nego moja baka. To je bila tako velika promjena. Rekli su mi da je to neizlječivo. Nitko u mojoj obitelji to nema, tako da zapravo nisam znala kako će moj život izgledati", ispričala je Cupay koja se zbog nuspojava lijekova jako udebljala.

Godine 2019. stanje joj se pogoršalo te su joj dijagnosticirani Stevens-Johnsonov sindrom i toksična epidermalna nekroliza, po život opasni kožni poremećaji uzrokovani pretjeranom reakcijom imunološkog sustava na okidač, poput lijekova, što rezultira mjehurićima, ljuštenjem i osipom.

Provela 240 dana u bolnici boreći se za život

"Mama me dovela na hitnu i sve je krenulo nizbrdo. Stavili su me u odjel za opekline na intenzivnoj njezi. Tehnički nisam žrtva opeklina, ali ono što mi se dogodilo je bilo je kao da sam gorjela iznutra prema van. Ono što se događalo na mojoj koži, ljuštilo se. To se također događalo u mojim crijevima i drugim organima", rekla je mlada majka.

Nick se tada iz San Francisca preselio u Illinois kako bi mogao posjećivati svoju sadašnju suprugu i biti uz nju u bolnici. Od lipnja 2019. do veljače 2020. Cupay je ulazila i izlazila iz osam različitih bolničkih ustanova. Morala je ponovno naučiti hodati, govoriti i jesti kroz fizikalnu i radnu terapiju.

Cupay je provela 240 dana u bolnici s problemima uključujući svakodnevno povraćanje jer su joj crijeva bila zahvaćena, a traheotomija nije uspjela zacijeliti zbog pothranjenosti. Cijelo to vrijeme Nick je bio uz nju.

Prošle godine Cupay je diplomirala javno zdravstvo na Sveučilištu u Arizoni. "Bilo je to dugo putovanje, ali definitivno sam imala puno nemoćnih trenutaka, trenutaka u kojima sam htjela odustati. Ne bih uspjela bez podrške svojih voljenih. Rekla bih da ovo ne bih preživjela bez njih", istaknula je.

