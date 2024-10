Dok je bila u komi, kaže da je vidjela raj: 'Nakon ovoga se više ne bojim smrti'

Majka dvoje djece Amber Cavanagh (43) za The Sun je otkrila da je u prosincu 2021. godine otišla u raj nakon što je pala u komu. On joj se toliko svidio, da se više ne boji smrti.

Amber je gledala film sa svojom obitelji kada je iznenada dobila užasnu migrenu. Otišla je u krevet, no probudila se nekoliko sati kasnije potpuno paralizirana i slijepa na jedno oko. Užasnuta, počela je lupati po zidu kako bi dozvala supruga, Michaela (41), koji je pozvao hitnu pomoć. Amber je odmah prevezena u bolnicu.

Ona je bila u polusvijesti, imala je dvostruki moždani udar i intenzivno krvarenje u mozgu. Kako bi se zaustavilo krvarenje, dobila je lijek za zgrušavanje krvi te su joj liječnici dali 50 posto šanse da preživi. Nažalost, ta terapija nije djelovala i Amber je helikopterom prebačena u drugu bolnicu na hitnu operaciju mozga.

Njena obitelj pretpostavila je da ne može nikoga čuti, no ona je to itekako mogla.

'Čula sam kako se svi opraštaju i plaču'

"Bilo je užasno. Izgledalo je više nego vjerojatno da ću umrijeti. Čula sam medicinske sestre kako mojoj djeci govore 'Recite sve što želite sada svojoj mami, jer je vjerojatno više nećete vidjeti'. Bila sam doslovno nasmrt prestrašena, a mrmljala sam, svi su mislili da buncam. Pokušala sam razgovarati s njima da saznam što se događa. Čula sam kako se svi opraštaju i plaču, no nisu znali da sam još uvijek u svom tijelu. To je i dan danas jedna od najstrašnijih stvari koje sam ikada doživjela", ispričala je Amber.

Dok je bila u helikopteru, Amber je posljednji put bacila pogled na sunce prije nego što je zatvorila oči. Kad ih je ponovno otvorila, kaže da je bila je u drugoj dimenziji.

"Vidjela sam svoje fizičko tijelo ispod sebe, moju djecu kako ih baka i djed voze u bolnicu, mog muža kako plače nad mojim tijelom. Nije bilo odlaska prema svjetlu, niti ljudi koji su me dozivali, samo sam lebdjela iznad svega i nad svima. Zvuči loše, ali nisam se bojala za svoju obitelj, znala sam da će sve biti u redu."

"Više nije bilo pitanja na koja nisam znala odgovor. Sve mi je bilo jasno. Oko mene je bio nevjerojatan vrt, gdje sam zaista mogao osjetiti travu pod nogama. Tada sam vidjela sve svoje voljene s desne strane, svaku verziju mene: prošlost, sadašnjost i budućnost s lijeve strane, a moji su vodiči stajali točno ispred mene", ispričala je Amber.

Čudesni oporavak

Ona tvrdi da je telepatski razgovarala sa svima te da su je okružili njeni psi iz djetinjstva. "Imala sam duboko ukorijenjen osjećaj čiste ugode. Saznanje da moram napustiti ovo mjesto koje je imalo neodoljivi sjaj svjetla ljubavi bilo je tako teško", rekla je Amber, a zatim je otkrila da su joj vodiči rekli za dva ishoda.

Kad bi ostala u raju, njena bi obitelj patila i morali bi prevladati intenzivnu tugu što su je tako brzo izgubili. Ali kad bi se vratila u svoje fizičko tijelo, suočila bi se s napornim putovanjem oporavka i požalila bi odluku. Međutim, Amber je znala da njeno vrijeme još nije došlo. Zatvorila je oči i odjednom se vratila u svoje tijelo.

Amber je dva tjedna ostala u bolnici, a liječnici su bili uvjereni da će biti nepokretna do kraja života. No, ona je počela govoriti i kretati se. "Moj liječnik kaže da sam ja njegov 'čudesni pacijent' jer nisam ni trebala operaciju kako su planirali. Da, bilo je mnogo oštećenja na mom tijelu i mozgu, ali bila sam živa, a to je bilo najvažnije", kazala je.

Tijekom deset tjedana Amber je morala ponovno naučiti sve osnovne funkcije, uključujući kako hodati, govoriti i jesti. Sada, dok joj je desna strana tijela još uvijek ukočena, život se donekle vratio u normalu.

