Tiktokerica Jade (36) kazala je da je bila proglašena mrtvom tri minute nakon što se borila s toplinskim udarom te je otkrila da joj sat prestaje raditi kad god ga nosi, piše The Sun.

Kad je Jade posjetila prijateljicu jednog ljetnog poslijepodneva, nije očekivala da će joj život visiti o niti samo nekoliko sati kasnije. Ona se u videu na TikToku prisjetila vrućine u Green Bayu u Wisconsinu koja je dosezala 32 stupnja Celzijusa, a visoka vlaga činila je temperaturu nepodnošljivom.

Ubrzo je dobila napadaje mučnine, vrtoglavicu, suha usta i iscrpljenost, zbog čega se srušila na sofu u dnevnoj sobi. U bolnici su je proglasili mrtvom na tri minute i rekli da je krivac toplinski udar.

Jade je otkrila da se zbog toga više "ne boji" smrti. "Iskusila sam ekstremni strah od smrti prije ovog incidenta, ali kada se to stvarno dogodilo, nisam imala nikakav strah. Sjećam se da sam se konstantno osjećala jadno i stvarno odvratno. Bila sam iscrpljena, letargična i imala sam mučninu u želucu te suha usta", započela je svoju priču Jade.

Pomirila se s umiranjem

"Izašla sam popušiti cigaretu i čim sam završila i ustala, znala sam da sam u nevolji. Prioritet mi je odmah postao povratak u stan i mislim da u tom trenutku nisam shvaćala da umirem, ali sam shvaćala da padam", ispričala je.

Jade se prisjetila kako je teturajući ušla u stan i skljokala se na kauč.

"Sve se dogodilo u nekoliko trenutaka, ali činilo mi se kao da je trajalo mnogo duže, a duboki osjećaj potpune mučnine pogodio me poput tone cigli. Glava mi se činila kao da se napuhuje, ali cijelo tijelo kao da se skupljalo. Nikad prije nisam iskusila ništa slično. Zbog toga sam bila sasvim u redu s umiranjem jer sam željela zauvijek spavati. Tada se sve zacrnilo i to je bio trenutak kada sam znala da ću umrijeti, ispričala je.

Jade je kolima hitne pomoći hitno prebačena u bolnicu St. Vincent, gdje je oživljena pomoću defibrilatora. Tijekom četiri dana primala je injekcije za sprječavanje krvnih ugrušaka, a ubrzo su joj liječnici otkrili da je nakon dolaska proglašena mrtvom na tri minute od toplinskog udara.

Pojavile su se nove zdravstvene smetnje

Tada su joj se počele događati "čudne" stvari. Jade je rođena s Wolf-Parkinson-Whiteovim sindrom (WPW) i sindromom posturalne ortostatske tahikardije, koji uzrokuju abnormalnosti s ubrzanim otkucajima srca.

Često se osjeća kao da će povratiti srce, a ponekad ima ekstremnu drhtavicu, kao i nesvjestice. Smatra da je intenzivna vrućina izaziva te epizode, no iako ih njeno iskustvo na rubu smrti u srpnju 2011. godine nije pogoršalo, pojavili su se i neki novi simptomi.

"Moji su simptomi još uvijek blagi, ali dobivam nove, poput niske temperature i slabosti mišića. Nisam sigurna jesu li povezani s toplinskim udarom. Još uvijek čekam konačnu dijagnozu, jer se to dogodilo tek nakon incidenta, ali uvijek ću se boriti za sebe i svoj život", istaknula je Jade.

Ona, također, pati od čestih napadaja, koje nikad prije incidenta nije imala.

"Prvo sam mislila da je ponovno toplinski udar, ali samo sam se onesvijestila, a liječnici vjeruju da je to zato što sam još uvijek toliko iscrpljena od svih tjeskoba zbog nedavnog umiranja. Bila sam hospitalizirana zbog toga nekoliko puta i nakon raznih pretraga dijagnosticirana mi je epilepsija", kazala je.

'Također mi se događalo puno jezivih stvari'

"Sada nemam puno takvih epizoda, ali sam bila u kontaktu s drugim osobama koje su preživjele iskustvo bliske smrti koje su rekle da su neko vrijeme nakon toga imale napadaje, ali su onda iznenada prestali", rekla je Jade.

Jade je također iskusila druge "čudne anomalije", kao što je nemogućnost nošenja običnih satova jer bi prestali raditi nakon što bi ih stavila na ruku.

"To se nije prije događalo, a jedini satovi koji rade na mojoj ruci su skupi pametni satovi. Potpuno sam odustala od njih, ali vape olovke se također gase čak i s punom baterijom. Također mi se događalo puno jezivih stvari. Primjerice, čujem glasove i vidim stvari kojih nema", otkrila je.

"Ponekad su to šapati ili tamne maglovite prikaze i počela sam snimati što se događa u mom stanu jer sam se prestrašila da ludim. Vjerujem da mi to govori da se život nastavlja nakon smrti. Osjećam se kao da sam u posebnom klubu i to me natjeralo da naučim kako se bolje brinuti o sebi, kao i da više cijenim život", ispričala je Jade.

"Ne živim u strahu od smrti i znam da će se svaki strah, kad dođe moje vrijeme, istopiti kao i prije. Najveća lekcija koju sam naučila je da je apsolutno istina ono što govore – sam strah je uvijek gori od onoga čega se zapravo bojimo", istaknula je Jade.