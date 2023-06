6. Noćno znojenje. U većini slučajeva noćno znojenje je normalno i često je uzrokovano hormonalnim promjenama kada žena ima mjesečnicu ili prolazi kroz menopauzu. No, kada se budite obliveni znojem, to također može biti znak raka i to raka kostiju, leukemije i raka jetre. Ako ste zabrinuti zbog noćnog znojenja, razgovarajte sa svojim liječnikom!