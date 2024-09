Nudisti otkrili pravila ponašanja na njihovim okupljanjima: 'To je samo mit'

Nudisti su za Daily Mail otkrili što naturisti moraju ponijeti kada dolaze na razna događanja i u goste te koja je najveća zabluda u vezi njih.

Naturist Neil je rekao: "Pretpostavljam da postoje čudne male stvari koje treba i ne treba činiti koje bi se nekim ljudima mogle svidjeti. Ako nekome idem u posjet, a radi se o naturističkom domu, uvijek ću uzeti ručnik za sjedenje i sl. To je nepisano pravilo".

Richard, koji je nudist od 1974. godine, objasnio je da je uobičajena zabluda o naturističkim okupljanjima da imaju "seksualni cilj".

"Misle da je sve to zbog intimnih odnosa. Ljudi to automatski pretpostavljaju. To im je prvo na pamet. Skidaju se goli samo kad se kupaju ili tuširaju ili imaju intimne odnose", rekao je.

Njegov kolega nudist, Keith (74), pokušao je objasniti zašto se on i njegovi prijatelji vole skidati.

'Mi smo samo normalni ljudi'

"Ljudi kažu, dobro, kakav je osjećaj biti gol? I to je jako teško objasniti. Ali kad jednom probate, znate kako je. To je kao da pokušavate opisati osjećaj ljutnje. Teško je objasniti kako se osjećaš. Ali ako ste ikad bili ljuti, znate kakav je to osjećaj."

Foto: Shutterstock

Dugogodišnja naturistica Fiona Discombe (55) otkrila je da neki ljudi posjećuju golišave događaje koje organiziraju nudisti s nadom da će doći do intimnih odnosa i zbog toga često ostaju razočarani stvarnošću.

"Općenito govoreći, kad se ljudi pojave s tom pogrešnom idejom, nakon deset minuta odu kući", dodala je Fiona.

"Mislim da ljudi misle da naturisti samo idu po seks zabavama i sl. Kao žena, mislim da je to ono što ljudi misle o meni. Uopće nije tako, pa taj mit mogu potpuno razbiti. Nismo svi čudni. Mi smo samo normalni ljudi koji rade stvari bez odjeće, zapravo", istaknula je.

Bonton na nudističkim okupljanjima

Fiona je objasnila da organizacija British Naturism (BN), koja organizira golišave događaje diljem Ujedinjenog Kraljevstva, ima strogu politiku netolerancije kada su u pitanju nepoželjne osobe, pa čak ima i vlastita nepisana pravila.

Primjerice, ako se netko na njihovom domjenku ili eventu pojavi s "nečasnim namjerama", potrebno ga je samo zamoliti da ode i upozoriti ga: "Tvoje ponašanje nije primjereno, ne radi se o tome, možeš me ostaviti na miru".

Svako službeno BN okupljanje ima određeni tim službenika za zaštitu koji također sudjeluju u događaju i brzo pokazuju vrata svima za koje se sumnja da su tamo iz pogrešnih razloga.

Fiona je, također, dala glavni savjet za ispravan bonton kada idete na nudistička okupljanja.

"Kada razgovarate s nekim uvijek ga gledate u oči. Ne gledate njihove grudi ili druga intimna područja ili nešto slično. I trebali bi sjesti na ručnik ili tako nešto", rekla je.

