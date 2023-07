Britanka Helen Berrimen (47) otkrila je novu ljubav prema sebi na svom godišnjem odmoru, kojega je provela na nudističkom kruzeru s više od dvije tisuće ljudi. Inače, ova Britanka je poznata po svom "golišavom načinu života" i sada je za Mirror podijelila svoje iskustvo.

Počela je prakticirati nudizam zbog supruga

"Prije sam se borila sa samopouzdanjem, ali sada sam dosta drugačija. Moje tijelo je moj brod", rekla je Helen.

Helen i njen suprug Simon (47) proveli su zajedno dva tjedna na odmoru, krstarili su potpuno goli i radili su na prihvaćanjima svojih tijela. Krstarenje je bilo na velikom brodu koji prima 2.300 ljudi na 11 paluba.

Helen nije uvijek bila zagovornik nudizma, sve dok nije upoznala svog muža 2015. godine, koji preferira takav način života i u kojemu je odjeća "samo opcija". Njegovo divljenje golotinji bilo joj je pomalo uznemirujuće, priznaje ova Britanka.

"Ako je on to želio raditi, ja u početku jednostavno nisam htjela znati za to", priznala je.

Konačno, odlučila je isprobati naturizam (nudizam) - praksu nenošenja odjeće u kampu za odmor ili na određenim plažama.

"Bio je to moj eureka trenutak i konačno sam shvatila zašto se Simonu to toliko sviđa. Osjećala sam se slobodno. Nekada sam izjednačavala golotinju s intimnim odnosima i objektivizacijom, ali sada su se moji pogledi potpuno promijenili. Možete biti goli na brodu, ali na stajalištu se morate obući", ispričala je Helen.

Bračni par iz Londona krenuo je na svoje putovanje iz Floride, ploveći do Dominikanske Republike i Bahama.

"Možete biti goli bilo gdje oko broda, osim kada stajete u određenim lukama i ako želite ući u bilo koju od trgovina. Međutim, normalni nudistički bonton potiče nudiste da nose ručnike kada žele sjesti negdje", otkrila je.

'I meni je sve ovo bilo čudno u početku...'

Prije nego što je istražila golišavi stil života, Helen se borila s time da zavoli svoje tijelo, ali sada više nema s time problema.

"Imam samo jednu kožu, i iako je na nekim mjestima opuštena, pristaje mi ljepše od traperica", našalila se. Ona se zalaže za to da i drugi probaju nudizam te tvrdi da je to oslobađajuće iskustvo.

"Želim pomoći drugim ljudima da se osjećaju slobodnima i da shvate da to nije čudno. Mislim da me ljudi više razumiju zato što je i meni sve ovo bilo čudno u početku", zaključuje Helen.

Iskustvo nudizma omogućilo je Helen da upozna mnoge ljude iz svih sfera života.

"Nemoguće je ići na nudističke događaje i osjećati se usamljeno jer svi razgovaraju sa svakim. Oni govore i gledaju u tvoje oči, a ne u tvoje grudi. Jednostavno je ugodno", objašnjava Helen.

Londonski par planira nastaviti živjeti i udisati nudizam, kako kažu, uz nekoliko zakazanih nudističkih putovanja.

"Ovog ljeta imamo nekoliko nudističkih festivala, i rezervirali smo nudističko odmaralište. Jako sam uključena u normalizaciju golotinje“, rekla je ona i otkrila da nema namjeru, u skorije vrijeme, da ode na odmor obučena.