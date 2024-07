Nudistička plaža Nugal nalazi se u neposrednoj blizini Makarske, a ova je plaža 2019. godine proglašena trećom najljepšom u Europi prema časopisu European Best Destination. "Okružena strmim liticama i okružena borovom šumom, do ove udaljene plaže na kopnu nasuprot otoka Brača stiže se uskom stazom koja izgleda kao stvorena za koze, a ne za ljude koji traže bijeg bez košulje na Jadran", napisali su i preporučili da na plažu ponesete deblji ručnik ili ležaljku jer je to šljunčana plaža.