Rekli joj da ima terminalni rak mozga, a onda se - čudo: 'Bio je veličine loptice za golf'

Paige Suisted s Novog Zelanda (27) proglašena je "medicinskom anomalijom" nakon što je tumor, opisan kao veličine loptice za golf, na posljednjim snimkama mozga jednostavno nestao. Njoj je dijagnosticiran terminalni stadij raka, a postala je medicinsko čudo nakon što su njezini posljednji nalazi pokazali da tumora više nema.

U travnju 2024. godine, Paige je živjela svoj uobičajeni život, radeći kao model i u lokalnoj draguljarnici. Međutim, jednog je dana primijetila da joj prsti na desnoj ruci počinju trnuti, a ubrzo se osjećaj proširio na cijelu ruku i nogu.

"Prsti su mi jednostavno prestali funkcionirati", prisjetila se Suisted u razgovoru za Daily Mail Australia, napominjući kako je od različitih liječnika dobivala oprečne dijagnoze. "Jedan je rekao da sam imala moždani udar, ali me nije ni primio u bolnicu. Drugi je tvrdio da imam Raynaudovu bolest, a treći mi je samo stavio ruku u povez. Svatko je imao potpuno drugačije mišljenje."

Postajući sve očajnija, Suisted je na kraju pozvala hitnu pomoć i molila da je prime u bolnicu kako bi se obavile temeljite pretrage. Nakon tjedana CT i MR snimanja te biopsije mozga, postavljena joj je dijagnoza astrocitoma četvrtog stadija – terminalnog oblika raka koji se često javlja kod djece.

"Mislim da sam vrištala i plakala kad su mi rekli", ispričala je. "Bilo je to tako teško čuti. Imam mlađeg brata i sestru, i jedino o čemu sam mogla razmišljati bilo je da ih želim vidjeti kako odrastaju."

Suočavanje s istinom i teška odluka

Nakon što je utvrđeno da tumor veličine loptice za golf pritišće živce koji kontroliraju desnu stranu njezina tijela, liječnici su procijenili da bi kirurško uklanjanje bilo prerizično.

"Postojala je 50:50 šansa da operacija uspije, ali i 50:50 šansa da ostanem potpuno paralizirana, vjerojatno bez mogućnosti govora ili hodanja", prisjetila se Suisted. "Zato smo odlučili da to nećemo učiniti."

Umjesto operacije, odmah je započela s radioterapijom i kemoterapijom.

"Terminalna dijagnoza slomila je mnoge od nas. Mislila sam da ću umrijeti i da nitko ništa ne može učiniti", prisjetila se. "Na početku kemoterapije, to me stvarno dotuklo. Nisam ni bila svjesna što se događa."

Godina borbe i nevjerojatan preokret

Nakon godinu dana iscrpljujućeg liječenja i teških simptoma, koje je Suisted često dokumentirala na svom Instagram profilu, liječnici su ostali šokirani otkrićem – nalazi njezina mozga odjednom su bili čisti.

"Na posljednjih nekoliko snimki vidjelo se da ondje nema ničega. Ta ogromna loptica za golf u mom mozgu... Ne vidi se ništa od toga na magnetskoj rezonanciji", priča Suisted.

Iako je liječnici ne mogu službeno proglasiti izliječenom bez operacije kojom bi se potvrdilo da nema zaostalih stanica raka, više stručnih mišljenja proglasilo ju je "medicinskom anomalijom". Suisted je otada na putu oporavka, ponovno stječući neovisnost i samopouzdanje, istovremeno se zalažući za druge koji se suočavaju s istom bolešću.

"Nikada nisu imali pacijenta s rakom poput mene", rekla je o svojim liječnicima. "Ni oni sami to ne razumiju. Sada samo živim svaki dan i želim pomagati drugim ljudima."

