One najviše brinu za pacijente, ali i prve su na udaru: 'Nepristojnost, pa čak i napad'

Medicinske sestre su okosnica zdravstvenog sustava, prva linija skrbi i emocionalne podrške. Prisutne su u gotovo svakom koraku pacijentovog puta, od vađenja krvi do pružanja utjehe u najtežim trenucima.

No, unatoč ključnoj ulozi, često su prve na udaru frustracija, nestrpljenja i nepristojnosti. U trenucima boli i straha, riječi mogu biti oštrije od skalpela, a neke od rečenica koje medicinske sestre svakodnevno čuju duboko su uvredljive i demotivirajuće, piše HuffPost.

Umanjivanje stručnosti i obrazovanja

Jedna od najčešćih i najbolnijih primjedbi jest "Vi ste samo medicinska sestra, želim razgovarati s liječnikom". Ova rečenica, kako ističu brojni zdravstveni djelatnici, u potpunosti odbacuje godine obrazovanja, stručnost i ključnu ulogu koju sestre imaju u zagovaranju pacijenata.

"Ne postoji 'samo' medicinska sestra", objašnjava Jason Dunne iz Arizona College of Nursing. "Sestre su licencirani profesionalci koji procjenjuju, liječe i svakodnevno se bore za svoje pacijente", dodaje.

Sličan učinak imaju i pitanja poput "Kada će doći pravi doktor?" ili "Zašto niste postali liječnik?". Takvi komentari ne samo da impliciraju kako su sestre manje inteligentne ili sposobne, već i umanjuju skrb koju pružaju kao drugorazrednu. Stručnjaci poručuju da bi pacijenti, umjesto postavljanja takvih pitanja, mogli reći: "Možete li mi, molim vas, objasniti svoju ulogu u mojoj skrbi?". To otvara vrata konstruktivnom dijalogu bez omalovažavanja.

Nerazumijevanje radnih uvjeta i motivacije

Nestrpljivost, iako razumljiva u bolničkom okruženju, često se manifestira kroz optužbe poput "Požurite, vi mi uopće ne pomažete!". Ovakvi komentari zanemaruju činjenicu da sestre često rade u iznimno zahtjevnim uvjetima, brinući se istovremeno o više pacijenata. Komentar "mora da je lijepo raditi samo tri dana u tjednu" također pokazuje duboko nerazumijevanje. Ta "tri dana" često su iscrpljujuće smjene od 12 do 14 sati, uključujući noći, vikende i blagdane, što ostavlja fizičke i emocionalne posljedice.

Jednako je uvredljiva i pretpostavka da svoj posao rade isključivo zbog novca. "Taj komentar briše godine obrazovanja, neplaćene kliničke prakse, izloženost traumi i fizičku iscrpljenost", ističe Kiara DeWitt, certificirana pedijatrijska sestra. Svatko tko je proveo 14-satnu smjenu u kompresijskim čarapama zna da sestrinstvo nije put do brzog bogaćenja, već poziv koji zahtijeva ogromnu predanost.

Od pasivne agresije do otvorenog neprijateljstva

Osim direktnih uvreda, sestre se suočavaju i s pasivno-agresivnim ponašanjem. Pacijenti koji tvrde da "ne žele biti ovdje" ili da ih je netko prisilio na liječenje često odbijaju suradnju, što dodatno otežava pružanje skrbi. Sveprisutnost interneta dovela je i do novog izazova: pacijenata koji dolaze s "informacijama" pročitanim na forumima, smatrajući se stručnjacima i dovodeći u pitanje preporuke medicinskog osoblja. U najgorim slučajevima, nepristojnost prelazi u otvoreno neprijateljstvo, uključujući rasističke uvrede, seksualno neprimjerene komentare pa čak i fizičke napade.

Iako je važno prepoznati da pacijenti često govore iz stanja stresa, boli ili straha, to ne umanjuje utjecaj njihovih riječi. Medicinske sestre su profesionalke koje su posvetile život brizi za druge. Poštovanje i uvažavanje njihovog rada, kako od strane pacijenata tako i cjelokupnog sustava ključno je za stvaranje okruženja u kojem se osjećaju cijenjeno i motivirano za nastavak svog plemenitog posla.

