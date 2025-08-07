Kupio je vrtni ukras za 3 eura, ali kod kuće ga je čekalo iznenađenje. Otkriće mu je promijenilo dan

Priče o skrivenom blagu pronađenom na najneočekivanijim mjestima, poput tavana ili rasprodaja, često zvuče kao scenarij za film. Ipak, jedna takva nevjerojatna priča nedavno se odigrala u stvarnom životu, a glavni junak je Kyle Taylor (26) iz Yorka u Engleskoj.

Njegova kupovina pretvorila se u otkriće života kada je shvatio da je neugledni vrtni ukras, kupljen za samo 3 eura, zapravo vrijedan dizajnerski komad procijenjen na čak 1100 eura, piše The Mirror.

Foto: Profimedia

Od vrtnog ukrasa do neočekivanog ishoda

Sve je započelo kao sasvim običan dan. Kyle je pregledavao ponudu u jednoj lokalnoj trgovini, tražeći nešto čime bi ukrasio svoj vrt. Pogled mu je privukla neobična kamena maska grubog izgleda i zagonetnog izraza lica. Uvjeren da se radi o jeftinoj, masovno proizvedenoj dekoraciji, savršenoj da unese malo karaktera među biljke, odlučio ju je kupiti. Cijena je bila i više nego primamljiva – samo 3 eura. Za iznos koji bi inače potrošio na kavu, Kyle je postao vlasnik predmeta koji će mu uskoro u potpunosti promijeniti dan.

Donio je masku kući, zadovoljan svojim ulovom. Međutim, dok ju je promatrao, nešto mu nije dalo mira. Iako je na prvi pogled djelovala jednostavno, maska je imala određenu kvalitetu i patinu koja se nije uklapala u priču o jeftinom vrtnom ukrasu. Znatiželjni Kyle odlučio je iskoristiti moć moderne tehnologije kako bi saznao nešto više o ovom predmetu. Pametnim telefonom je fotografirao masku iz nekoliko kuteva i pokrenuo Google pretragu po fotografijama.

Na njegovo veliko iznenađenje, zaslon je počeo prikazivati fotografije gotovo identičnih predmeta, no ovoga puta u potpuno drugačijem kontekstu. Umjesto vrtnih centara, maske su se pojavljivale na stranicama aukcijskih kuća, u katalozima antikviteta i na forumima posvećenim dizajnu. Svaki novi rezultat potvrđivao je istu, nevjerojatnu činjenicu: predmet koji je držao u rukama nije bio bezvrijedna kopija, već nešto puno vrjednije.

Talijanski dizajn iz 1960-ih vrijedan oko 1100 eura

Njegova "kamena maska" zapravo je bila rijetka talijanska zidna lampa od terakote, izrađena tijekom 1960-ih godina. Riječ je o autentičnom komadu iz razdoblja kada je talijanski dizajn doživljavao svoj vrhunac, a predmeti iz te ere danas su iznimno cijenjeni među kolekcionarima.

Ono što je uslijedilo bilo je još veći šok – procjena vrijednosti. Stručnjaci su procijenili vrijednost lampe na otprilike 1100 eura. U samo nekoliko sati, investicija od 3 eura pretvorila se u imovinu vrijednu gotovo 370 puta više. Kyle Taylor je, sasvim slučajno, ostvario povrat na ulaganje od nevjerojatnih 36.566 posto.

