Godinama je bila ovisna o alkoholu, a onda se dogodio preokret: 'Tako sam rekla samoj sebi'

Za razliku od uobičajenih predodžbi o ovisnosti, neki ljudi godinama uspijevaju održavati svakodnevnu rutinu – odlaziti na posao, brinuti se o djeci i obiteljskom životu – unatoč ozbiljnoj ovisnosti.

Takvi slučajevi često ostanu neprepoznati jer osoba naizgled normalno funkcionira, iako se zapravo svakodnevno bori s ozbiljnom ovisnošću, piše LADbible.

Teško odvikavanje od ovisnosti o alkoholu

Iako termin "funkcionalni alkoholičar" nije službeni medicinski izraz, stručnjaci ga ponekad koriste kako bi opisali osobe koje se bore s ovisnošću, ali naizgled bez većih posljedica. Britanska nacionalna zdravstvena služba (NHS) definira zlouporabu alkohola kao pijenje koje šteti zdravlju ili ukazuje na ovisnost, bez obzira na vanjske okolnosti.

Medicinska sestra Julie na društvenim mrežama otvoreno je govorila o vlastitoj borbi s alkoholom. Kako je objasnila, osoba ovisna o alkoholu može dugo izgledati kao da je "u redu", iako se bori s ovisnošću.

Sličnu priču ispričala je i TikTokerica Hannah Stocking, koja je objavila video posvećen svojoj majci – bivšoj ovisnici o alkoholu. U opisu videa napisala je: "Ona je moja stijena. Pomogla mi je proći kroz neke od najtežih razdoblja. Nadam se da će njezina priča pomoći nekome tko se bori s istim problemom." U videu je istaknuto kako je njezina majka danas već deset godina trijezna.

Prisjećajući se razdoblja kada je još konzumirala alkohol, majka je opisala kako je izgledao taj začarani krug: "Ne bih pila, otišla bih na spavanje i onda bih se ujutro probudila i pomislila: danas popodne mogu si priuštiti čašu vina."

Uspješan način odvikavanja od alkohola

Prekretnica se dogodila kad je osvijestila obrazac nagrađivanja kroz alkohol i pokušala ga prekinuti: "Pomislila sam: 'Večeras ću se nagraditi'. Popila sam čašu vina, ali onda sam oko pet popodne rekla samoj sebi: 'Znaš što? Pričekat ću do sutra.' I tako bih svaki dan govorila: 'Mogu izdržati još jedan dan. Čak bih znala stati ispred trgovine s alkoholom, pogledati u izlog i reći si: 'Samo još jedan dan. Ako sutra budem htjela piti, onda ću to učiniti."

Taj "sutra" nikada nije došao. Umjesto toga, dani su prolazili, a njezina odluka da prestane piti postajala je sve čvršća. Nakon šest mjeseci bez alkohola osjetila je veliku promjenu: "Osjećala sam se toliko dobro da više nisam imala potrebu za alkoholom."

Njezina priča dirnula je mnoge. Jedna osoba je komentirala: "Baš mi je ovo danas trebalo", a druga je dodala: "Ona je nevjerojatna."

"Tako sam i ja prestao pušiti", priznao je još jedan korisnik.

