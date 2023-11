Edin (50) iz Bosne i Hercegovine redakciji portala Moje vrijeme požalio se da su ga napustila vlastita djeca te tvrdi da su prošla dobra stara vremena kada su ljudi bili "svi kao jedno".

Edin tvrdi da se osjeća "otuđeno i napušteno".

"Roditelj sam, dakle otac i djed. Invalid sam koji živi i nada se svojoj djeci. Ne mogu reći: 'Kriva su djeca', jer krivi smo mi koji smo ih odgojili i pripremili im nekakav put, pravac u životu", rekao je te otkrio da je njegovu djecu odgajala njegova bivša supruga.

"Razdvojili smo se dok su djeca bila maloljetna, tako je život htio. A djeca kao djeca, bila su tamo gdje im je, u ovim vremenima, bila veća sloboda i gdje im se više ugađalo. Njima tada nije bilo bitno je li to dobro ili loše za njih, jer kao mali nisu ni razmišljali o nekakvoj ispravnosti. Stoga su bili više privrženi majci.

Djeca su bila više odgajana na drugoj strani. Sve je to nekako u redu, ali da tu istu djecu tako usmjeriš i preodgojiš da danas kao odrasle i punoljetne osobe ne osjećaju nekakvu empatiju prema drugom roditelju, to je za zamisliti se. A to, da mi budu oslonac i podrška, to se ne usudim ni pomisliti, a to je na žalost bol koju svaki roditelj u mojoj situaciji proživljava i nosi u srcu i duši dok živi i postoji", dodao je.

'Duša me boli jer za svoju djecu živim'

Edin, tvrdi, ne treba financijsku pomoć, već samo želi da ga se djeca povremeno sjete i barem da ga nazovu.

"Ali, nažalost nemam svoje djece koja bi me nazvala i pitala: 'Kako si tata?', a kamoli da mi dođu u posjet, kako mi u BiH kažemo, 'maksuz', što bi značilo srcem, a ne zbog nečeg što moraju ili trebaju. Duša me boli jer za svoju djecu živim i nadam se da će jednog dana sva djeca, pa tako i moja, shvatiti da su roditelji, da se tako izrazim, svetinja jer su oni zasigurno jedini koji im istinski iz srca i duše žele samo najbolje u životu", kazao je.

Edin je za kraj poručio da je važno da djeca poštuju i vole oba roditelja.

"Djeco moja! Što god se dogodi u vašim životima, obiteljima u budućnosti, ja se nadam i želim od srca da ne slijedite niti moje niti majčine puteve, već da čuvate svoju djecu unutar obitelji. Tako ćete ih izvesti na pravi, ljudski i Božji put, bez obzira na to što se događa između vas kao roditelja", istaknuo je.

"Nemojte barem vi dopustiti i skrenuti s pravog puta, da se ne dogodi slična situacija pa da jedan roditelj pati i nada se da će barem ponekad moći vidjeti svoju djecu. Želim da sva djeca prvenstveno vole, a i poštuju podjednako oba roditelja, dok ih imaju na ovome svijetu", dodao je.