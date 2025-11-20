Inovativnim zahvatom na čeljusti spasili dječaka: 'Jedva čekam spavati kod prijatelja'

Sedmogodišnji William Tuckwell iz Engleske ponovno može samostalno disati, jesti i gutati zahvaljujući složenom kirurškom zahvatu rekonstrukcije čeljusti pomoću kostiju iz njegovih rebara.

William je rođen s Treacher Collinsovim sindromom, rijetkim genetskim stanjem koje utječe na razvoj kostiju i tkiva lica. Težak oblik sindroma onemogućio mu je obavljanje najosnovnijih životnih funkcija, piše BBC.

Izazovi s Treacher Collinsovim sindromom

Williamov slučaj bio je klinički iznimno težak. Njegova donja čeljust bila je do te mjere nerazvijena da mu je jezik blokirao dišne putove. U dobi od samo dva tjedna, podvrgnut je traheotomiji – kirurškom zahvatu kojim mu je u vrat umetnuta cjevčica za disanje kako bi mu se omogućilo preživljavanje.

"Ta je mala cjevčica dominirala svime. Prvih nekoliko godina bili smo usredotočeni samo na to da Williama održimo na životu", prisjetila se majka Kate. Zbog traheostome, William je zahtijevao stalni nadzor osobe obučene za hitne intervencije. Takvo stanje sprječavalo ga je u sudjelovanju u uobičajenim dječjim aktivnostima poput spavanja kod prijatelja, plivanja ili samostalnog odlaska na školske izlete.

Inovativni zahvat

Ključni zahvat izveden je u svibnju 2025. godine u Dječjoj bolnici u Bristolu. Tim stručnjaka, predvođen kirurgom Alistairom Cobbom, izveo je složenu sedmosatnu operaciju. Liječnici su iskoristili dijelove Williamovih rebara za konstrukciju novih zglobova čeljusti. Odabir rebara bio je ključan jer, kako objasnio dr. Cobb, rebro "ima kapicu od hrskavice koja služi za stvaranje zgloba".

Postoperativni oporavak bio je dug i zahtjevan. William je morao nositi vanjski fiksator, metalni okvir oko glave, čije su vijke članovi obitelji svakodnevno zatezali tijekom mjesec dana kako bi postupno, milimetar po milimetar, produljili čeljust. "Bilo je trenutaka kada sam mislila da nije uspjelo", priznala je majka Kate.

Međutim, ohrabrujući znak uspjeha pojavio se neočekivano. "Jednog dana, komadić špageta izašao mu je kroz nos. To mi je bio znak da napokon postoji prostor u stražnjem dijelu njegovih usta. Odjednom sam pomislila da je možda ipak uspjelo."

Povratak u normalan život

Zahvat je bio u potpunosti uspješan. Williamu više nije potrebna cjevčica za disanje, što mu omogućuje sudjelovanje u aktivnostima koje su mu prije bile nedostupne. "Jedva čekam spuštati se niz vodene tobogane i spavati kod prijatelja", izjavio je.

Njegova majka ističe simboličan trenutak nakon uklanjanja cjevčice, kada je obitelj proslavila u lokalnom parku, što označava početak novog poglavlja.

Ovaj medicinski uspjeh značajno je unaprijedio kvalitetu života ne samo Williama, već i cijele njegove obitelji, pružajući mu neovisnost i nove mogućnosti. Dječak, koji je od rođenja prošao brojne operacije, sada planira budućnost i sanja o tome da postane astronaut.

Williama u proljeće 2026. očekuje još jedan zahvat zatvaranja otvora na vratu, koji će dodatno pospješiti razvoj njegova govora i doprinijeti daljnjem poboljšanju kvalitete života.

