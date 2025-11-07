Jedini je preživio zrakoplovnu nesreću, ali nije sretan: 'Svaki dan je bolan za cijelu obitelj'

Dana 12. lipnja 2025. godine, u stravičnoj zrakoplovnoj nesreći kompanije Air India život je izgubilo 260 osoba. Iz goruće olupine izvučen je samo jedan preživjeli, Vishwas Kumar Ramesh (40), britanski državljanin indijskog podrijetla.

Dok ga javnost percipira kao "najsretnijeg čovjeka na svijetu", za njega je čudo preživljavanja postalo izvorom neizmjerne patnje – teretom ispunjenim fizičkom boli, dubokom psihološkom traumom i financijskim slomom, piše The Economic Times.

Gotovo pet mjeseci nakon tragedije, njegova iscrpljujuća borba za povratak u normalan život tek je započela, otkrivajući složenu i bolnu stvarnost koja se krije iza novinskih naslova.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kobni let AI171

Let AI171, koji je zrakoplovom tipa Boeing 787-8 Dreamliner prometovao na relaciji od Ahmedabada do londonskog aerodroma Gatwick, tragično je okončan samo nekoliko sekundi nakon polijetanja.

Prema preliminarnom izvješću istražitelja, zrakoplov je doživio kritičan kvar na sustavu za dovod goriva, što je uzrokovalo pad na zgradu medicinskog fakulteta. U nesreći je poginula 241 osoba u zrakoplovu – putnici i članovi posade – te još 19 osoba na tlu.

U kaosu uništenja, iz olupine je, u stanju potpunog šoka, izašao samo Vishwas Kumar Ramesh. Sjedio je na sjedalu 11A, neposredno uz izlaz za nuždu, što mu je čudom spasilo život. Međutim, u toj je tragediji izgubio mlađeg brata Ajaya, koji je sjedio nekoliko redova dalje i za kojeg kaže da mu je bio "okosnica života i najveća podrška".

Foto: Profimedia

Nevidljive rane preživljavanja

Povratak u obiteljski dom u Leicesteru nije donio olakšanje, već suočavanje s posljedicama koje su se pokazale jednako razornima kao i sama nesreća.

Vishwasu je dijagnosticiran teški posttraumatski stresni poremećaj (PTSP), a svakodnevicu su mu ispunila bolna sjećanja i noćne more.

"Slomljen sam. Sjedim sam u sobi, ne razgovaram sa suprugom ni sinom. Tragedija mi se neprestano vraća", povjerio se medijima. Teške fizičke ozljede ramena, leđa i koljena znatno mu otežavaju kretanje, zbog čega je u potpunosti ovisan o pomoći supruge Hiral. "Svaki dan je bolan za cijelu obitelj", ističe ona, opisujući kako njezina svekrva, Vishwasova majka, mjesecima sjedi ispred vrata, shrvana tugom zbog gubitka mlađeg sina.

Borba za pomoć i dostojanstvo

Osim emocionalne i fizičke patnje, obitelj Ramesh suočila se i s potpunim financijskim slomom. Njihov obiteljski posao s ribolovom u Diuu, koji je Vishwas vodio zajedno s bratom, u potpunosti je propao. Zrakoplovna kompanija Air India isplatila mu je privremenu odštetu u iznosu od 21.500 funti (oko 25.000 eura), što njegovi pravni zastupnici smatraju neadekvatnim s obzirom na kompleksnost njegovih dugoročnih potreba. Njegov glasnogovornik, Radd Seiger, javno apelira na kompaniju da osigura cjelovit paket pomoći koji bi pokrio troškove specijaliziranog psihološkog liječenja, fizikalne rehabilitacije i osigurao financijsku stabilnost obitelji.

Dodatni problem predstavljaju birokratske prepreke unutar britanskog sustava javnog zdravstva (NHS), koji nije opremljen za pružanje hitne i visoko specijalizirane skrbi kakva je Vishwasu neophodna.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Poznati liječnik razotkriva mitove o perimenopauzi i menopauzi: 'Važno je pričati o tome'