Berislav je jedan od organizatora poznate utrke: 'U ludom tempu koji živimo, ključno je ovo'

Za iskusnog i strastvenog maratonca Berislava Sokača, koji je jedan od organizatora Zagreb Advent Runa, može se reći da ima vrlo zanimljiv i dinamičan životni put, posebice profesionalni. Od jednog uspješnog i dosljednog trkača očekivali biste da je u treningu od malih nogu te da je fokusiran isključivo na to. No, to kod Berislava nikako nije bio slučaj.

On je svoj radni vijek počeo vrlo rano. Već sa 14 godina susjedima je kosio travu te je za njih obavljao razne poslove. Nakon što je završio III. Gimnaziju 1994. godine, upisao je Fakultet Strojarstva i godinu dana iza još jednu srednju školu kako bi dobio struku, Prehrambeno-tehnološku srednju školu kako bi bio pekar, a namjera mu je bila postati najboljim u svojoj struci te raditi i putovati svijetom.

No, Berislav je uspio postati jedan od najboljih pekara Sheraton hotel lanaca 1997. godine, a snovi o putovanjima kao pekar po vodećim svjetskim hotelskim lancima, nisu mu se ostvarili, pa je diplomirao primijenjeno računarstvo 2001. godine. na Sveučilištu Dubrovnik na fakultetu elektronike i primijenjenog računarstva te je ostvario zavidnu karijeru u IT sektoru koja ga je dovela do funkcije direktora maloprodaje za baltičke zemlje i zemlje srednje i istočne Europe u američkoj IT korporaciji Oracle.

Berislav kaže da ga je da to sve ostvari motivirala želja za istraživanjem, stvaranjem i znatiželja te da je htio realizirati ono što ga ispunjava.

"Oduvijek sam imao snažnu želju učiti, istraživati i stvarati. Još kao tinejdžer volio sam biti aktivan i sam zarađivati, a kasnije me znatiželja prirodno odvela u svijet računarstva. Vodio sam se energijom i intuicijom, vjerom da treba slijediti ono što te pokreće i ispunjava. Uvijek sam želio ostvariti svoje ideje i snove", rekao je.

'Trčanje je postalo moj način života'

Berislav se 2016. godine odrekao vodeće pozicije u Oracleu kako bi se posvetio zdravom načinu života i svom projektu Run Croatia.

"Ponekad osjetiš da je jedno poglavlje završeno i da trebaš otvoriti novo. Nakon godina u korporativnom svijetu, jednostavno sam znao da je vrijeme za promjenu. Vodio sam se intuicijom i energijom, osjećajem da mogu stvoriti nešto što ima dublji smisao. S četrdeset godina pojavio se snažan poriv da dam doprinos našoj zemlji kroz projekt koji će ljudima poboljšati kvalitetu života, a turistima željnima aktivnosti dodatno obogatiti boravak. Tako je nastala tvrtka Run Croatia, kao spoj zdravlja, zajedništva i pozitivne energije", objasnio je.

"Ideja za Run Croatia se rodila spontano, kroz iskustvo. Trčao sam World Marathon Majors utrke po svijetu i trčanje je postalo moj način života. Dva prijatelja, Sven Veronek i Blaž Burčul, pratili su me i vidjeli tu pozitivnu energiju koju trčanje stvara. Iz te kombinacije iskustva, prijateljstva i strasti prema kretanju rodila se ideja za stvaranjem Run Croatie, projekta koji će promovirati zdrav život i našu zemlju kroz sport i turizam", kazao je.

Berislav je veliki promotor i pobornik zdravog načina života te je objasnio kako to postići u današnjoj stresnoj i ubrzanoj svakodnevici.

"Zdrav život počinje iznutra. Za mene to znači nositi mir u sebi, a mir možeš imati samo ako si zadovoljan sam sa sobom. U ovom ludom tempu koji živimo, ključno je pronaći ravnotežu, neku svoju oazu mira. Važno je da živiš svoj život, a ne tuđi. Kad to postigneš, mir i zdravlje dođu prirodno."

Bio je 13. čovjek na svijetu koji je otrčao sve maratone

Berislav svoju oazu mira, osim u trčanju, pronalazi i u putovanjima, a svoju veliku "glad" za kretanjem djelomično pripisuje svojim genima, posebice pradjedu Bartolu Beliniću.

"Putovanja su za mene način da razumijem svijet i sebe. Osjećam da sam došao na ovaj svijet kako bih upoznao što više ljudi, kultura, prirodnih ljepota, i da doživim svijet svim osjetilima. Vjerojatno je nešto i u genima, jer je moj pradjed Bartol početkom prošlog stoljeća čak tri puta brodom putovao u Ameriku kako bi radio u rudnicima oko Pittsburgha. Putovanja su, čini se, zapisana u našem obiteljskom DNK-u", ispričao je.

Berislavu je trčanje sastavni dio života i velika strast, a ne neka obaveza koju mora riješiti.

"Trčanje, kao i svaki sport, unosi disciplinu i strukturu u život. Bez obzira na vremenske uvjete ili poslovne obveze, kad treniraš, jačaš tijelo i um. Trkači imaju veliko srce, ne samo zato što trče, nego i zato što trče za one koji ne mogu. Niti jedan drugi sport ne okuplja toliko ljudi koji kroz energiju, zajedništvo i donacije pomažu drugima kao što to čine trkači", istaknuo je.

Berislav je 2013. godine bio na World Marathon Majors listi 13. čovjek na svijetu koji je otrčao sve maratone. Njegova trkačka priča počela je sasvim slučajno, a jedno poslovno putovanje u New York bilo je presudno za njega.

Istrčao je maraton u Pyongyang

"Zanimljivo, u trčanje sam ušao slučajno. Nikad nisam trčao, više sam volio house i trance partyje. Letio sam za New York na konferenciju i u New York Timesu pročitao da je njihov maraton 'najluđi party na svijetu': 42 kilometra glazbe, bendova i DJ-a. Pomislio sam: 'Okej, idem na taj party!'. I tako sam završio na svom prvom maratonu. Ubrzo sam shvatio da je trčanje zapravo životna filozofija, pokret koji te vraća sebi", otkrio je.

No, Berislav se nije zaustavio samo na tom maratonu. Odlučio je otići na World Marathon Majors i pretrčati svih šest maratona u sklopu njega.

"Ljubav prema maratonu rodila se u New Yorku. Oduševilo me što 40.000 ljudi, bez obzira na boju kože, vjeru ili status, trči zajedno i međusobno se bodri. Svi su jedno. Taj osjećaj zajedništva bio mi je otkriće. Nakon toga sam otkrio World Marathon Majors – Boston, Chicago, New York, Berlin, London i Tokyo, i odlučio istrčati svih šest. Ideja da bi svijet trebao izgledati kao jedna maratonska utrka, pun podrške i pozitivne energije, potpuno me osvojila", rekao je.

Berislav je, pored ostalog, istrčao maraton u Pyongyangu u travnju 2016. godine, u jeku nuklearnih pokusa Sjeverne Koreje i krize s američkim studentom uhićenim zbog krađe propagandnog postera, a na taj pothvat se odlučio zbog teškog životnog razdoblja te je želio svima pokazati da trčanje doista ne poznaje granice.

'Svaki maraton nosi posebnu priču i emociju'

"To je bilo jedno zahtjevno razdoblje u mom životu, kad sam pokretao novi posao i borio se za povjerenje u ideju Run Croatie. Mnogi me tada nisu shvaćali ozbiljno kad sam govorio o snazi trčanja i njegovom potencijalu da povezuje ljude. Zato sam odlučio napraviti korak dalje, otići u najzatvoreniju zemlju na svijetu i pokazati da trčanje doista ne poznaje granice. Bih li se vratio? Vjerojatno bih, čisto da potvrdim da to nije bio san", istaknuo je.

Berislav kaže da mu je najdraži maraton bio onaj prvi u New Yorku, a Berlinski maraton mu je posebno drag zbog prve utrke njegovog sina.

"Do sada sam pretrčao brojne svjetske maratone, a svaki od njih nosi posebnu priču i emociju. New York mi je najdraži jer je bio moj prvi, onaj koji te zauvijek 'zarazi' trčanjem. U Chicagu sam trčao najbrže, dok mi je Berlin posebno drag jer je moj sin Odin tamo s tri godine istrčao svoju prvu utrku. Boston pamtim kao najstariji i najposebniji maraton, pogotovo jer sam te godine bio jedini Hrvat koji ga je trčao. Tokyo je bio kao da trčim na drugom planetu, a London je zatvorio krug, posljednji iz 'velike šestorke'. U Sydneyju sam se ove godine, nakon osam godina pauze, vratio jači nego ikad, Pariz je bio predivan, Frankfurt više usputna stanica, dok je Pyongyang nadrealno iskustvo koje se ne zaboravlja", ispričao je.

"Najzahtjevniji mi je bio Boston 2012. godine. Treninzi su bili zimi, po minus temperaturama, a na dan utrke dočekala nas je vrućina od 36 °C. Bio sam u najboljoj formi, ali me vrućina potpuno iscrpila. Ipak, svaka utrka te nečemu nauči i to je njezina najveća vrijednost", dodao je.

'Zagreb Advent Run i ove godine pomaže drugima'

Run Croatia je jedan od organizatora Zagreb Advent Runa. Berislav tvrdi da su se za takav jedan projekt odlučili kako bi kraj sezone obilježili slavljeničkom utrkom bez stresa i pritiska rezultata.

"Run Croatia danas organizira desetak utrka godišnje, a želja mi je bila da kraj sezone obilježimo jednom posebnom, vodećom utrkom kojom će trkači proslaviti svoje uspjehe, ne pod stresom i pritiskom rezultata, nego u opuštenom i blagdanskom duhu. Ideja je bila omogućiti im da trče središtem grada, rutom kakva do tada nije postojala, te da Zagreb kroz tu utrku dobije pozitivan, energičan i zdrav dodatak adventskoj ponudi. U to vrijeme Advent je uglavnom bio vezan uz gastronomiju, a kako se svijet sve više okreće zdravom načinu života i aktivnom provođenju slobodnog vremena, činilo se prirodnim da pokušamo obogatiti zagrebački Advent sportom, zajedništvom i pozitivnom energijom", objasnio je.

"Od samog početka u realizaciji ove ideje ključni su bili i Sven Veronek, moj partner iz Run Croatie, i Mario Petrović, predsjednik MPR Grupe. Zajedno smo kao organizatori oblikovali i razvijali projekt Zagreb Advent Run, svaki sa svojim znanjem, iskustvom i vizijom", istaknuo je.

Berislav tvrdi da je ovogodišnji Zagreb Advent Run odlučio posvetiti sebi.

"Deseto, jubilarno izdanje odlučio sam istrčati deset kilometara da napokon doživim utrku iz perspektive trkača, a ne isključivo organizatora. Naravno, Zagreb Advent Run i ove godine pomaže drugima, pa će nam fokus biti na ovogodišnjem glavnom ambasadoru Marku Kosu, sportašu, kondicijskom treneru, humanitarcu i Guinnessovom rekorderu. Partner utrke ponovno je i hrvatska nacionalna kampanja 'Znaš li svoj broj?', koja je dio trajne javnozdravstvene akcije 'Lov na tihog ubojicu'. Cilj kampanje je potaknuti pojedince da preuzmu aktivnu ulogu u očuvanju vlastitog zdravlja te doprinosi promicanju važnosti ranog otkrivanja rizičnih čimbenika", kazao je.

