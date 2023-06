Kako biste se odmorili, uživali u prirodi i napunili baterije ne trebate ići daleko jer je Hrvatska puna ljepota koje samo čekaju da ih otkrijete.

"Pokrenimo se zajedno!", premisa je pod kojom RTL od 5. do 10. lipnja održava Zeleni tjedan i time šalje poruku o važnosti očuvanja i djelovanja za zaštitu okoliša, pa je sada jedinstvena prilika da se i vi uključite i pođete na izlet u prirodu!

Nacionalni park Brijuni obiljuje netaknutom prirodom koja će vas revitalizirati, a možete posjetiti i safari park, vidjeti otiske stopala dinosaura, pogledati Staru maslinu, bizantski kastrum itd.

Plitvička jezera imaju 16 međusobno povezanih jezera s nevjerojatno čistom vodom i preko 90 vodopada koji se ubrajaju u najljepše svjetske prirodne atrakcije, piše portal Putni kofer. Park je najposjećeniji ljeti, pa su tada ulaznice skuplje, no lijep je i atraktivan u svako godišnje doba.

Trakošćan je jedan od najljepših dvoraca u Hrvatskoj te je ujedno spomenik kulture i prirode najviše kategorije. Svi ljubitelji prirode uživat će u laganoj šetnji kroz šumu i oko jezera.

Kanjon Kamačnik - omiljeno obiteljsko odredište

Istarska šetnicu "Staza sedam slapova" prati najljepše dijelove toka rijeke Mirne i njezinih pritoka, a ljubitelji slapova i prirodnih fenomena je obožavaju.

Kanjon Kamačnik se nalazi kod Vrbovskog, na pola puta od Zagreba do Rijeke. Omiljena je za izlete obiteljima s djecom jer je dugačka tri kilometra u svakom smijeru te nema strmih uspona.

Park prirode Kopački rit skolonište je stotinama ptičjih vrsta te je jedna od najvećih europskih močvara, a zovu ga jednim od najljepših parkova prirode u Eurpi.

To je, dakako, samo mali dio ljepota Hrvastke koje treba istražiti i u kojima ćete zasigurno uživati. Ako živite u Zagrebu, zaputite se do Sljemena laganom šetnjom ili otiđite do Medvednice. Split ima svoj Marjan, a Dubrovnik Srđ itd. Naše primorje obiluje malim mjestima i skrivenim uvalama te je zaista teško sve nabrojati.

Dobar ruksak stvari i glavu čuva!

Za putovanje na izlet koji traje od jednog do dva dana ne trebate spakirati puno stvari, već samo ono nužno. A stvari koje ćete spakirati u svoj rukasak ovise o tome idete li kampirati, planinariti, istraživati ​​divljinu ili neki gradić.

Vaš ruksak bi trebao biti lagan i s puno pretinaca u koje možete staviti stvari. Nemojte zaboraviti spakirati dokumente, lijekove koje koristite, aktivni ugljen, kutiju prve pomoći, repelent protiv komaraca i krpelja, pribor za osobnu higijenu itd. Sve važne stvari i mobetele pospremite u nepropusne vodootporne vrećice.

Također, nije na odmet ni da sa sobom ponesete svetiljku na baterije. Obavezno ponesite sredstva za dezinfekciju ruku. Udobna odjeća i obuća posebice je važna, pa pripazite da na izlet gdje ćete puno hodati ne odete u japnkama. Također, ponesite i razna pokrivala za glavu, pout marama ili šešira te pripazite da sa sobom uvijek imate zalihu pitke vode, nešto suhe hrane poput krekera te sveže voće.

Ako mislite prespavati, a niste rezervirali smještaj, ponesite sa sobom lagane i vodootporne vreće za spavanje i šator. Iako je ljeto, neka vam se pri ruci nađe i topla jakna jer noći u šumi mogu biti prohladne. Pobrinite se da sa sobom ponesete dosta donjeg rublja i čarapa te prazne vrećice (biorazgradive) za otpad. U svom ruksaku bi trebali još imati i kabanicu, kompas te švicarski nožić itd.