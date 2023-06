1. Recikliranje plastike: Do sada je u svijetu proizvedeno čak 8300 milijuna tona nove plastike, a samo 9% od toga je reciklirano, a 12% spaljeno. Jednokratna i mikroplastika danas predstavlja veliki problem zagađenja i u morima diljem planeta, a sitne čestice plastike posebno su opasne i za životinjski svijet koji živi pod morem. Procjenjuje se da će do 2050. u morima biti više plastike nego ribe, a Jadransko more već je jedno od najonečišćenijih u Europi. Plastika je jedan od najčešće korištenih materijala i od nje je izrađen velik broj predmeta kojima se svi svakodnevno koristimo, od plastičnih boca do dječjih igračaka pa je stoga za očuvanje planeta vrlo bitno povećati postotak recikliranja plastike.