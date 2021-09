Prije nekoliko dana medijima diljem svijeta proširila se informacija da su znanstvenici s Oxforda razvili terapeutsko cjepivo protiv raka bazirano na vektorskoj tehnologiji, poput onog protiv covida-19. Uz to, navodi se da je ono pokazalo dobre rezultate na miševima te da uskoro kreću i ispitivanja na ljudima.

Što je zapravo otkriveno i kako teku istraživanja za HRT pojasnio profesor Kristian Ramadan koji radi na Oxfordu. Kaže da cjepivo protiv raka postoji već 30 godina, ali i da rak podrazumijeva 200 različitih bolesti, "a stanice raka su naše vlastite stanice pa ih imunosni sustav može vrlo teško prepoznati i boriti se protiv njih."

"Nedavno je odobreno cjepivo protiv metastatskog melanoma. To je onkolitički virus, običan herpes simplex virus koji je modificiran i koji se daje lokalno u slučaju metastatskog melanoma. Bombastični naslovi u medijima pojavili su se zbog znanstvenog rada objavljenog na Oxfordu, koji pokazuje dobre rezultate na miševima, što ne znači da će isti učinak imati i na ljudima. Počet će se s kliničkim ispitivanjima, ali u ovom trenutku ne želim reći da imamo nešto veliko na tom putu", naglasio je Ramadan.

Dobri pokazatelji koji ništa ne dokazuju

No, kako se tako bombastična i optimistična vijest proširila? Odgovor je u popularizaciji znanosti koju Oxford provodi putem svojih Vijesti. Tako je i informacija o cjepivu objavljena ondje, a potom su je novinske kuće prenijele na svoj način, pojašnjava Ramadan.

Ipak, otkrio je kako je točno da se cjepivo protiv metastatskog melanoma bazira na vektorskoj tehnologiji upotrijebljenoj u borbi protiv covida-19.

"Isti vektor koji se koristi u cjepivu protiv COVID-a u oksfordskom i AstraZenecinom cjepivu, a to je čimpanzin adenovirus OX1, ne kodira za protein šiljka koji nas štiti od koronavirusa, nego kodira za neke tumorske antigene i time se pojačava imunitet.

Važno je spomenuti da je u tom zadnjem radu vidljivo da kombinacijom tih cjepiva možemo stvoriti jaki imunitet, odnosno da tumorske stanice mogu biti napadnute T-limfocitima, koji mogu bolje prepoznati tumorske stanice i ubiti ih. Rade na istom principu kao što rade na stvaranju staničnog imuniteta kod zaraznih bolesti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Kod tumora je problem, jer on nastaje iz naših vlastitih stanica i jako se dobro može mimikrirati da ga naš imunosni sustav ne prepoznaje. Pokazalo se da kombinacijom cjepiva i klasične imunoterapije u miševa dolazi do potpune radikacije tumorskih stanica. To još ne dokazuje hoće li tako djelovati i na ljudima, to je samo prva stepenica i dobar pokazatelj", objasnio je znanstvenik Ramadan.

'Tek sad se razvijaju terapijska cjepiva'

Otkrio je i zašto još uvijek, iako cjepiva pritiv raka postoje već tri desetljeća, nemamo efikasan način suzbijanja te bolesti. "Virus je strano tijelo i naš imunosni sustav ga jako dobro prepoznaje, on ima samo 30 gena, dok naša stanica raka ima 3000 gena. Rak je i nastao zato jer može izbjeći naš imunosni sustav. Borba protiv zaraznih bolesti već traje 250 godina, od kada je stvoreno prvo cjepivo protiv boginja, a prije 40 godina su tek iskorijenjene boginje.

Istraživanja cjepiva protiv raka počela su tek poslije Drugog svjetskog rata, a ozbiljna tek 1970-ih godina. Protiv raka postoje i preventivna cjepiva kao npr. protiv humanog papiloma virusa koji uzrokuje rak grlića maternice. Dakle, postoje preventivna cjepiva, a sada se razvijaju i terapijska", zaključio je profesor Ramadan.