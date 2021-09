Mlada majka Kassidy Pierson iz Minnesote u SAD-u koja je dokumentirala svoju borbu s rakom kože umrla je u dobi od samo 27 godina. Njezinim pratiteljima na TikToku obratila se njezina sestra, koja je potvrdila smrt, piše Health.

"U trenutku smrti pokraj nje su bili njezini najbliži. Nije se mučila. Kada bi samo znala koliko ju je ljudi voljelo na ovoj platformi...", rekla je shrvana sestra kroz suze i zahvalila svima na potpori.

Kassidy je svojedobno tvrdila kako je prve promjene na madežu na unutarnjoj strani bedara primijetila u dobi od 18 godina. Počeo je mijenjati oblik, veličinu i boju, a pojavili su se i svrab te suhoća. Bila je mlada i nije shvaćala da su to sve simptomi melanoma pa ih je ignorirala.

"Madež je bio veličine gumice za olovki, svrbio me je, bio je suh, krvario je ako bih se češala. Nije imao boju i mijenjao je oblik. Imala sam sve simptome", pričala je Kassidy. Tvrdila je kako si ne može oprostiti što odmah nije nešto poduzela.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Bila je trudna pa nije obraćala pažnju na madež

U to vrijeme je bila trudna pa je i to bio još jedan dodatni razlog zašto nije obraćala puno pažnje na madež. Kaže kako nije imala niti zdravstveno osiguranje te je na odlazak k liječniku čekala do svoje 21. godine.

Ubrzo su joj dijagnosticirali melanom, najopasniju vrstu raka kože koji se u njezinom slučaju već proširio tijelom. Cijelo je vrijeme dokumetirala svoju životnu borbu u snimkama koje su sve redom bile viralne.

"Napravili su biopsiju madeža, a dva tjedna kasnije dobila sam dijagnozu, rekli su mi kako se radi o melanomu 3. stupnja koji se već proširio na limfne čvorove. Upitala sam ga što to znači, jer nisam znala. Rekao mi je da postoji nekoliko različitih vrsta raka kože, a melanom je smrtonosan i ja sam ga imala", pričala je Kassidy.

Tvrdila je da njezin prvi onkolog u početku nije provodio nikakvo liječenje te da je godinu dana kasnije melanom prešao u 4. fazu, odnosno dodatno je metastazirao po cijelom tijelu, uključujući i mozak.

Rak je metastazirao po cijelom tijelu

Odlučila je potražiti mišljenje drugog liječnika koji joj je savjetovao da odmah započnu niz agresivnih tretmana - kemoterapiju, zračenje i operaciju.

"Bilo je to dugo putovanje. Napravili su mi djelomičnu zamjenu kuka, odstranili su mi polovicu desnog plućnog krila, napravili su resekciju crijeva (kirurško odstranjivanje dijela crijeva), prošla sam dva ciklusa kemoterapije i četiri, pet ciklusa zračenja i različitih vrsta zračenja", prisjetila se.

Otkrili joj sedam novih tumora

Početkom ove godine liječnici su joj na mozgu otkrili sedam novih tumora. Savjetovali su joj da posljednje dane provede u hospiciju. Da je odmah otišla na pregled, danas bi bezbrižno gledala svoga sinčića kako raste.