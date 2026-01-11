Znanstvenici otkrili posljedice konzumacije ovog zaslađivača: Šteti zdravlju mozga i srca

Znanstvenici u Španjolskoj dodavali su niske doze aspartama u prehranu miševa nekoliko dana svaka dva tjedna, tijekom jedne godine. Količina koju su miševi unosili odgovarala je otprilike jednoj šestini dnevnog unosa koji Svjetska zdravstvena organizacija smatra sigurnim za ljude.

Istraživači su primijetili da su miševi koji su konzumirali aspartam izgubili više na težini od onih koji ga nisu unosili te su na kraju istraživanja imali 10 do 20 posto manje tjelesne masnoće. Međutim, istovremeno su pokazivali znakove mogućih problema sa srcem i mozgom.

Aspartam utječe na zdravlje mozga i srca

Utvrđeno je da srca tih miševa nisu pumpala krv jednako učinkovito i pokazivala su male strukturne promjene, što upućuje na dodatno opterećenje srca.

Promjene su zabilježene i u načinu na koji je mozak koristio glukozu. U početku se potrošnja glukoze povećala, ali je do kraja istraživanja naglo pala, što bi moglo negativno utjecati na rad mozga.

Aspartam je kemijski spoj nastao povezivanjem dviju aminokiselina, osnovnih gradivnih elemenata proteina. Iako se aspartam već dugo povezuje s povećanim rizikom od raka, do danas nisu pronađeni znanstveni dokazi koji bi to potvrdili. Međutim, istraživanje objavljeno u rujnu, provedeno na gotovo 13.000 ljudi, povezalo je aspartam i druge umjetne zaslađivače sa slabljenjem kognitivnih sposobnosti, osobito među osobama s dijabetesom.

Miševi iz najnovijeg istraživanja također su pokazali lošije rezultate na testovima pamćenja i učenja. Kretali su se sporije i trebalo im je više vremena za rješavanje labirinta, što upućuje na blagi pad kognitivnih funkcija.

"Dok se neurološke posljedice aspartama bolje ne razjasne, djeca i adolescenti trebali bi ga, koliko je god moguće, izbjegavati, osobito kao redovit dio prehrane", navode autori najnovijeg istraživanja.

Znanstvenici ističu da su promjene u mozgu bile relativno blage u usporedbi s ranijim istraživanjima u kojima su miševi svakodnevno konzumirali aspartam ili su ga uzimali u kraćim i intenzivnijim razdobljima. Dodaju kako su potrebna daljnja istraživanja kako bi se utvrdilo mogu li se slični učinci pojaviti i kod ljudi.

"Ovi nalazi upućuju na to da aspartam, čak i u dopuštenim dozama, može narušiti funkciju važnih organa te bi bilo preporučljivo ponovno razmotriti sigurnosne granice za ljudsku upotrebu", zaključeno je u istraživanju.

