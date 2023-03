Znanstvenici su otkrili da bi visoki tlak mogao dovesti do oštećenja nekih dijelova mozga, što dovodi do demencije, piše The Sun.

Po prvi put, znanstvenici su identificirali područja tog organa čije oštećenje može dovesti do gubitka pamćenja.

Koristili su Magnetsku rezonanciju (MRI) kako bi utvrdili koliko visoki krvni tlak utječe na dijelove mozga za koje se smatra da su odgovorni za pamćenje i razmišljanje. Testovi na talijanskim pacijentima s hipertenzijom potvrdili su da ta područja imaju izravan učinak na to hoće li razviti demenciju.

Tim znanstvenika kazao je da bi to otkriće moglo utrti put novim preventivnim tretmanima za to stanje.

"Nadamo se da bi nam naša otkrića mogla pomoći u razvoju novih načina liječenja kognitivnih oštećenja kod ljudi s visokim krvnim tlakom. Gledajući ove specifične regije mozga, mogli bismo predvidjeti tko će brže razviti gubitak pamćenja i demenciju u kontekstu visokog krvnog tlaka", kazao je Tomasz Guzik sa Sveučilišta u Edinburghu.

Hipertenzija može povećati rizik od demencije

Također, rekao je da bi to moglo pomoći istraživačima da razviju "precizni medicinski tretman" usmjeren na najrizičnije pacijente.

Svaki treći Britanac živi s visokim krvnim tlakom, dok više od 850.000 ima demenciju. Prethodna istraživanja pokazala su da hipertenzija može povećati rizik od razvoja tog stanja, osobito vaskularne demencije koja je uzrokovana slabom cirkulacijom u mozgu.

U najnovijoj studiji, koja je objavljena u European Heart Journalu, korištene su snimke mozgova preko 30.000 Britanaca. Promatrajući genetske podatke, znanstvenici su testirali je li krvni tlak zapravo uzrok promjena u određenim dijelovima mozga.

Otkrili su da su promjene na devet dijelova mozga povezane s višim krvnim tlakom i lošijom kognitivnom funkcijom.

"Naša studija je po prvi put identificirala određena mjesta u mozgu koja su potencijalno uzročno povezana s visokim krvnim tlakom i kognitivnim oštećenjem", istaknuo je dr. Mateusz Siedlinski s Medicinskog fakulteta Sveučilišta Jagiellonian.