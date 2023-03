Istina: Sve naše stanice za svoj rad i rast koriste šećer pa tako i maligne, ali se one brže dijele pa i troše više šećera od zdravih. To ne znači da one preživljavaju isključivo koristeći šećer. Da je ovo točno, karcinom bi se mogao jednostavno liječiti izbacivanjem šećera iz prehrane.