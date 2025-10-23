Iznenađenje za sve koji vježbaju: Trening ne mora značiti i gubitak kilograma

Vježbanje možda ne pomaže u mršavljenju koliko se smatra, no i dalje je ključno za zdravlje i održavanje postignute težine. Osnovno pravilo gubitka kilograma jest jednostavno: ako trošite više kalorija nego što unosite, gubit ćete kilograme. No u praksi, to često nije lako postići.

Mnogi uz smanjenje kalorija i manje obroke uključuju i tjelesnu aktivnost kako bi ubrzali proces mršavljenja, no istraživanja pokazuju da učinci vježbanja na smanjenje težine često nisu veliki. Ipak, to ne znači da je vježbanje bezvrijedno – naprotiv, njegova uloga u održavanju težine i zdravlju je iznimno važna, Science Alert.

Vježbanjem se ne gubi značajno na težini

Jedan od razloga zašto vježbanje ne dovodi uvijek do velikog gubitka kilograma jest taj što može pojačati apetit pa ponekad ljudi pojedu više nego što su planirali. Također, nakon treninga se često nesvjesno manje hoda i manje se kreće ostatak dana, što smanjuje ukupnu potrošnju kalorija.

Tijelo se s vremenom i prilagođava – sagorijeva manje kalorija za isti napor, što znanstvenici nazivaju "metaboličkom adaptacijom". Ovaj proces nastao je tijekom evolucije kako bi naši preci sačuvali energiju i preživjeli u teškim uvjetima, ali kao posljedica je ostao otežan proces mršavljenja.

Unatoč tome, ulogu vježbanja ne treba podcjenjivati. Studija provedena na više od 1100 ljudi pokazala je da fizička aktivnost nije imala velik utjecaj na početni gubitak kilograma, no oni koji su se nastavili redovito kretati nakon što su smršavili, uspjeli su održati težinu. Osim toga, vježbanje donosi brojne zdravstvene koristi: poboljšava razinu kolesterola, smanjuje upale, pomaže u regulaciji šećera u krvi i povećava osjetljivost na inzulin, što smanjuje rizik od bolesti poput dijabetesa i srčanih bolesti.

Znanstvenici također navode da kombinacija vježbanja s lijekovima za mršavljenje može pomoći u dugoročnom održavanju težine bolje nego sam lijek.

Zašto je vježbanje korisno?

Jedan od razloga tiče se osnovne potrošnje energije u mirovanju – kalorija koje tijelo sagorijeva i bez aktivnosti. Gubitak težine smanjuje ovu potrošnju više nego što bismo očekivali, što može dovesti do ponovnog debljanja. Vježbanje pak povećava ukupnu dnevnu potrošnju energije i tako ublažava taj učinak.

Drugi važan čimbenik je očuvanje mišićne mase. Gubitak kilograma obično uključuje gubitak masnog tkiva, ali i mišića. Budući da mišići troše više kalorija i u mirovanju, gubitak mišića usporava metabolizam i može otežati održavanje težine. Vježbanje, osobito trening snage poput pilatesa ili dizanja utega, može pomoći u očuvanju ili čak izgradnji mišića, što pospješuje metabolizam i dugoročno održavanje težine.

Fizička aktivnost također pomaže tijelu da bolje koristi masnoće kao izvor energije, što je posebno važno nakon gubitka kilograma kada tijelo postaje manje učinkovito u sagorijevanju masti. Intenzivno vježbanje povećava sposobnost organizma da prebacuje izvor energije između ugljikohidrata i masti, pomažući u održavanju težine čak i uz smanjen unos kalorija.

Vježbanje dodatno poboljšava osjetljivost na inzulin, smanjujući količinu inzulina potrebnu za regulaciju šećera u krvi. To je korisno jer visoke razine inzulina potiču skladištenje masti i smanjuju razgradnju masnog tkiva.

Osim toga, vježbanje povoljno djeluje na spavanje, raspoloženje i razinu stresa, što sve smanjuje razinu hormona kortizola koji je povezan s nakupljanjem masnoća. Redovita aktivnost također pomaže u regulaciji apetita i šećera u krvi, što može spriječiti prejedanje i smanjiti želju za nezdravom hranom.

Važno je naglasiti da svi različito reagiraju na vježbanje – neki će sagorjeti više kalorija, dok će drugi osjetiti pojačan apetit nakon treninga. Također, različite vrste aktivnosti donose različite koristi. Aerobne vježbe poput brzog hodanja, bicikliranja ili trčanja sagorijevaju kalorije i mogu povećati sposobnost tijela da koristi masnoće kao gorivo. S druge strane, trening snage pomaže u izgradnji i očuvanju mišićne mase, čime se održava viša potrošnja kalorija u mirovanju.

Iako vježbanje možda nije najučinkovitiji alat za gubitak težine, ključni je saveznik u održavanju rezultata i donosi mnoge koristi za tjelesno i mentalno zdravlje, koje daleko nadilaze samu brojku na vagi.

