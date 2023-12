Božić je vrijeme kada si mnogi od nas dopuštaju da jedu do mile volje. No, to uživanje u hrani moglo bi kod nekih stvoriti probavne probleme. Naime, uz bogatu ponudu poslastica i slatkiša, moguće je da pojedete malo više nego što vaš želudac može podnijeti, a to može stvoriti nadutost i vjetrove, piše The U.S. Sun.

Dijetetičarka Kirsten Jackson otkrila je za Sun Health kako izbjeći probleme s probavom za blagdane. "Glavni problem s božićnom hranom i zdravljem probavnog sustava je sama količina hrane. Često želimo okriviti određenu hranu, ali zapravo smo samo pretjerali", pojasnila je.

Kirsten je rekla da također vrijedi pogledati što nam je na tanjuru kako bismo objasnili našu nelagodu. Otkrila je da prokulice kod nekih ljudi zapravo mogu izazvati osjećaj nadutosti jer sadrže puno fruktana, vrstu ugljikohidrata koju razgrađuju naše crijevne bakterije.

"Svatko ima različite razine tolerancije na fruktane, tako da neki ljudi možda neće imati nikakvih problema, dok bi drugi mogli biti prilično osjetljivi", rekla je.

Kirsten je otkrila da postoji sedam načina da se osjećate manje naduto kada uživate u bogatoj trpezi uobičajenoj za ovo doba godine.

1. Držite se tri obroka dnevno

"Neki ljudi tijekom blagdana između obroka jedu razne poslastice i čokoladu. Drugi, pak, ne jedu dulje vrijeme, a onda pretjeraju s božićnom večerom jer su jako gladni", istaknula je dijetetičarka.

Kirsten je preporučila da se "pokušate držati rutine tri glavna obroka dnevno, s razumnim međuobrokom ako je potrebno".

2. Veličina porcije je ključna

Kirsten je preporučila: "Ako znate da određena hrana uzrokuje probleme, pokušajte je jesti, ali u manjim obrocima. "Moji su klijenti često iznenađeni koliko hrane mogu tolerirati kada prihvate ovaj pristup", dodala je.

3. Koristite probavne enzime

Dijetetičarka je predložila konzumaciju posebnih probavnih enzima za ublažavanje nadutosti.

"Laktaza je korisna za razgradnju laktoze u mliječnim proizvodima za vas ako imate intoleranciju, a alfa-galaktozidaza je korisna za one namirnice koje sadrže luk i češnjak", rekla je.

4. Ne pretjerujte s lukovima

"Pokušajte smanjiti unos luka i češnjaka", preporučila je Kirsten.

"Ova hrana je teška za probavu za većinu ljudi pa bi jednostavne zamjene kao što je priprema vlastitog umaka bez luka i češnjaka mogle pomoći", istaknula je.

5. Ne zaboravite na vlakna

"Mnoga blagdanska hrana sadrži malo ili nimalo vlakana", rekla je Kirsten.

Izostavljanje ove ključne hranjive tvari iz naše prehrane može imati više učinka nego što mislite.

"To može uzrokovati usporavanje rada crijeva, što uzrokuje veću nelagodu. Dobri izvori vlakana uključuju povrće i cjelovite žitarice poput zobi i smeđe riže", objasnila je dijetetičarka.

"Dakle, možete razmisliti o konzumaciji zobenih kolača sa sirom umjesto bijelih krekera ili da jednostavno pola ili trećinu vašeg tanjura čini povrće tijekom glavnih obroka", dodala je.

6. Krećite se između obroka

Koliko nas je većinu Božića provelo izležavajući se na kauču? Lakše je nego što mislite zaboraviti vježbati tijekom praznika.

Ali manje aktivnosti zapravo može usporiti rad crijeva i učiniti da se osjećate još neugodnije, rekla je Kirsten.

"Umjesto toga razmislite o laganoj zimskoj šetnji ili odvojite 20 minuta za sebe i vježbajte jogu", predložila je.

7. Ograničite unos alkohola

Kirsten je kazala da mnogi ljudi tijekom blagdana piju alkohol više nego inače, a neki počnu već za doručak. To može uzrokovati probavne probleme.

"Ne morate izbjegavati alkohol, ali razmislite o tome da pijete kasnije tijekom dana, izmjenjujete alkoholna i bezalkoholna pića te imate zalihe ukusnih bezalkoholnih alternativa", preporučila je Kirsten.