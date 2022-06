Od hrkanja, do lupanja, od borbe za pokrivač do bježanja od još jednog grijaćeg tijela, spavanje s partnerom ponekad se čini kao prepreka dobrom snu, no studija je otkrila upravo suprotno.

Mozak se ni u snu potpuno ne isključi od okolnog svijeta, i registrira sve te faktore, a čini se da su upravo oni zaslužni za bolji san. No, samo ako spavate s partnerom - pokazalo se da oni koji često dijele krevet s djetetom, spavaju puno lošije.

Brže usnu, dulje spavaju i bude se odmorniji

Nalazi se temelje na odgovorima na anketu i rezultatima spavanja od više od 1000 radno sposobnih odraslih osoba u SAD-u, a oni sugeriraju da onaj uz koga spavamo može utjecati na to koliko se dobro osjećamo kada se probudimo. U usporedbi s onima koji su spavali sami, sudionici koji su dijelili krevet sa svojim partnerom izvijestili su o manjem umoru i sposobnosti da brže utonu u san i dulje spavaju.

Ova skupina također je imala niže rezultate depresije, anksioznosti i stresa od onih koji su spavali sami. "Spavanje s romantičnim partnerom ili supružnikom pokazuje da ima velike prednosti za zdravlje spavanja, uključujući smanjenje rizika od apneje u snu, ozbiljnost nesanice i općenito poboljšanje kvalitete sna", kaže psihijatar Brandon Fuentes sa Sveučilišta Arizona.

Nejasno je jesu li poboljšanja mentalnog zdravlja posljedica dobrobiti zajedničkog spavanja ili općenito kvalitete romantične veze. Općenito, ljudi u predanim vezama pokazuju bolje fizičko i mentalno zdravlje od onih koji su slobodni, a teško je dešifrirati zašto jer postoji toliko mnogo varijabli koje utječu na tijelo i um tijekom života. Kod sna, slika je još nejasnija.

Sinkronizirali su i REM faze

Dodatan problem je metodologija. Većina studija koje su istraživale prednosti dijeljenja kreveta ili spavanja solo, oslanjale su se na samoprocjenu kvalitete sna, baš kao i ova. Samo je nekoliko studija istražilo kako spavanje s romantičnim partnerom zapravo utječe na ključne neurološke faze sna, poput spavanja s brzim pokretima očiju (REM).

Zanimljivo je da je ograničeno istraživanje na ovu temu pokazalo da parovi ne samo da sinkroniziraju svoje pokrete tijekom spavanja, već također sinkroniziraju svoje faze sna. Kad su parovi spavali u istom krevetu, njihov REM san se povećao za 10 posto i bio je manje prekidan nego kada su spavali sami.

Možda smo korelacija?

Interpersonalna sinkronizacija povezana je s prosocijalnim ponašanjem, društvenim vezama i pozitivnim utjecajem, a sve to ima koristi za mentalno zdravlje. To bi mogao biti dio razloga zašto istraživanja nastavljaju pronalaziti dokaze da se parovi osjećaju bolje kada spavaju kad to čine jedno s drugim. Drugo istraživanje objavljeno samo ove godine pokazalo je da su ispitanici mislili da noću brže usnu ako dijele krevet s dugogodišnjim partnerom.

Nažalost, ovakva istraživanja ne mogu nam reći kako spavanje s partnerom zapravo poboljšava san osobe, samo da postoji korelacija. Može biti da osoba samo misli da je bolje spavala, a zapravo nije.

Kako bi se to zaobišlo, neka istraživanja su se oslanjala na pametne satove koji bilježe kretanje tijekom spavanja. Jedna takva studija pokazala je da se kretanje noću povećava kada osoba spava uz svog partnera, pada u sinkroniju s drugom osobom. Ali samo zato što se noću bilježi više kretanja ne znači nužno da je san bio lošiji.