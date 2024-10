Liječnica otkrila trik koji će prehladu sasjeći u korijenu: 'Uzmite ove dvije stvari'

Iako je još nekoliko tjedana do službenog početka sezone prehlada i gripe, prehlada može pogoditi u bilo kojem trenutku tijekom godine. Stoga je važno biti spreman kako biste se što brže oporavili.

Doktorica Shireen, liječnica opće prakse iz NHS-a, podijelila je na TikToku koristan savjet koji bi vam mogao pomoći u borbi protiv prehlade. Iako ne postoji način da se prehlada potpuno zaustavi, moguće je ublažiti njezine simptome i ubrzati oporavak.

Liječnica preporučuje hitnu akciju čim primijetite prve znakove prehlade, poput svrbeža u grlu ili suznih očiju. Ona savjetuje jednostavan lijek koji uključuje vitamin C i cink kako bi se spriječilo pogoršanje simptoma.

Foto: Shutterstock

"Ja sam liječnica opće prakse i želim vam dati jedan mali, izuzetno jednostavan savjet koji će smanjiti trajanje i jačinu prehlade koju imate ove zime. Čim primijetite svrbež u grlu, curenje nosa ili svrbež očiju, želim da uzmete dvije stvari: vitamin C i cink. Možete nabaviti tablete koje se otapaju u vodi, samo počnite s tim. Ne možete spriječiti prehlade, ali istraživanja pokazuju da uzimanje cinka i vitamina C smanjuje trajanje i jačinu simptoma. Osobno to radim već nekoliko godina i mogu vam reći da to stvarno djeluje", objasnila je.

Pratitelji doktorice Shireen su čak potvrdili učinkovitost na temelju vlastitog iskustva, a spomenuli su i da su primijetili dugoročne promjene.

"Uzimam dvije multivitaminske tablete svaki dan. Otkako to radim, gotovo se nikada ne razbolim, a ako se razbolim, simptomi su blagi", "Radim to i konzumiram obilje sirovog češnjaka, meda i dovoljno sna, uvjeren sam da je to razlog zašto rijetko obolijevam dulje od 2-3 dana", bili su neki od komentara na TikTok video.

Uzimanje vitamina C i cinka može biti jednostavna, ali učinkovita strategija za brži oporavak od prehlade, pa razmislite o dodavanju ovih dodataka u svoju svakodnevnu rutinu.

