Pokažite zube virozama! Nutricionist za Net.hr složio zanimljive popise hrane

Bliži nam se jesen, a s njom, nažalost, i viroze. To je godišnje doba kada dolazi do promjene u vremenskim uvjetima i dulje boravimo u zatvorenim prostorima, što dovodi do češćeg obolijevanja od viroza poput prehlade, gripe itd.

No, nemojte očajavati i strepiti, jer se za to zdravstveno izazovno razdoblje možete pripremiti i već sada početi jačati svoj imunitet uravnoteženom i primjerenom prehranom. Osnivač Nutriskopa, nutricionist Branimir Dolibašić, za Net.hr je otkrio o kojom namirnicama se točno radi, zašto neka hrana jača imunitet te koja je štetna za njega.

Hrana koja jača imunitet

"Tražimo li odgovor na pitanje koja hrana jača imunitet, ne trebamo tražiti daleko. Možemo općenito reći da sva prirodna hrana, s cjelovitim sastojcima, jača i učvršćuje imunitet. To uključuje biljne začine poput bosiljka, lovora, češnjaka, origana i drugih. Kao i obično u prehrani, nije dobro sve nade stavljati u istu košaru. Ako tražimo jednu specifičnu namirnica koja može sama po sebi značajno ojačati imunitet, na krivom smo tragu. Umjesto jedne, valja tragati za zdravom ravnotežom svih namirnica. Tek kad smo temelje prehrane učvrstili, ima smisla na vrhu možda dodati češće i redovito izbor namirnica od posebnog interesa za jačanje imunosnog sustava", rekao je Dolibašić te je istaknuo da je zdrave namirnice vrlo lako pronaći na lokalnim tržnicama.

"U nutritivnom smislu tražimo hranu koja sadrži vitamine i minerale, omega-3, probiotike, vlakna i proteine. Nakon toga gledamo dodati i više antioksidanta i fitokemikalija. Od užeg nutritivnog značaja su nam namirnice koje sadrže veće količine cinka, selena, mangana, folata i vitamina A, C, D i E, te omega-3 i probiotike. Antioksidante ćemo lako pronaći u povrću, voću i orašastim plodovima. Prevedeno u namirnice, ne treba tražiti dalje od trenutne ponude na tržnicama: limun, kelj, raštika, mrkva, avokado, šljive, potom sjemenke bundeve i orasi, te, naravno, riba i lanene sjemenke. Za probiotike ćemo se lako pobrinuti uz svježi sir, jogurt i druge mliječne fermente. Uskoro stiže i kiseli kupus, pa i njega možemo uvrstiti kao dodatni probiotski booster."

Zašto neka hrana jača imunitet?

Nutricionist je objasnio da svaka cjelovita namirnica ima neku korist za imunitet. Temeljni princip prehrambene podrške imuniteta je dobro slaganje pripadnika više različitih skupina: povrće, voće, orasi, riba, meso, mliječni proizvodi i žitarice.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Osnivač Nutriskopa nutricionist Branimir Dolibašić

"To zovemo raznolikost. Nakon toga, doista postoje namirnice koje imaju posebne nutrijente i bioaktivne spojeve za specifičnu podršku imunosne funkcije. Ima jako puno namirnica koje imaju bioaktivne spojeve korisne za imunitet", rekao je Dolibašić te je kao primjer izdvojio češnjak, avokado i list masline.

"List masline sadrži oleuropein i bogatstvo polifenola. Osim moćnog antioksidativnog učinka, list čaja masline pomaže imunitetu u borbi protiv virusa i djeluje protuupalno."

"Češnjak sadrži alicin, među ostalim korisnim nutrijentima. Dobro su poznata njegova antivirusna, antibakterijska i antifungalna svojstva. Dobro je češnjak ostaviti kratko na zraku nakon sjeckanja, budući da tako dobivamo širu paletu korisnih spojeva", pojasnio je nutricionist.

"Avokado je također dobar izvor polifenola, ali i vitamina E te vlakana korisnih za zdravu ravnotežu bakterija u crijevima. Pored pluća, crijeva su druga velika vrata na koja za ulaz kucaju patogeni virusi i bakterije. Njegovanje dobre crijevne flore pomaže nam da vrata budu kako i želimo da budu – čvrsta i otporna na ulaz neželjenih infekta", kazao je stručnjak.

Foto: Shutterstock

No, imunitet sam po sebi neće ojačati jedan češanj češnjaka ili šnita avokada na sendviču ili šalica čaja od maslinovog lista.

"Jednako tako će imati tek ograničen učinak ako vam nedostaje cinka ili vitamina C u prehrani, primjerice, ili ako imate deficit proteina jer izbjegavate unos animalnih namirnica ili jedete isključivo sirovu hranu. Tek kad uravnotežimo prehranu i počnemo više mjesta davati cjelovitim namirnicama, imuno namirnice mogu pokazati svoj korisni doprinos u punini. Jednostavno, u prirodi nema krpanja", upozorio je Dolibašić.

Koju hranu jesti za snažniji imunitet

Za dobre temelje uravnotežene prehrane svaki dan savjetovao je da osigurate bar jednog predstavnika svake skupine: citrusno voće i drugo sezonsko voće poput šljiva, jabuka, kruški i smokvi te lisnato, korjenasto i plodasto povrće i lukovice poput luka, kozjaka i poriluka. Tome nadodajte i orašaste plodove i sjemenke te mliječne fermentirane proizvode, ribu i plodove mora.

Dolibašić je predložio da uz te temeljne namirnice za jači imunitet konzumirate:

List peršina, ružmarin, origano, bosiljak,

Avokado,

Đumbir,

Češnjak,

Čaj lista masline,

Orah,

Sjemenke konoplje,

Srdela,

Zobene pahuljice,

Kefir,

Jaje.

Foto: shutterstock

Koja hrana šteti imunitetu

"Ako gore pobrojana hrana daje dodatnu podršku imunitetu, postoji i hrana koja ga podriva. Uobičajeno ćemo na jelovniku prosječne osobe pronaći hranu koja šteti imunosnom sustavu, a koja može potaknuti upalu i smanjiti učinkovitost imunosnog odgovora te ne doprinositi nikakvim korisnim sastojcima u fond potreba našeg imuniteta", istaknuo je Dolibašić te je otkrio o kojim osnovnim namirnicama se točno radi.

Prerađena hrana s dodanim šećerima i trans mastima: slatke i slane grickalice, gazirana pića s dodanim šećerom, bomboni i drugi industrijski visoko procesirani proizvodi (UPF, ultra processed foods).

Pržena hrana, dakle, ona iz friteza, s roštilja i duboko pohane namirnice, bogata su nezdravim mastima, primjeri pomfrit, čips, štapići, lisnato tijesto itd.

Prekomjerna konzumacija alkohola može oslabiti organizam u relativno kratkom vremenu i naštetiti imunosnom sustavu.

"Izbjegavanje ili smanjenje unosa ovih namirnica može samo pomoći u podršci jakog i otpornog imunosnog sustava. Za svaki zalogaj nepotrebne hrane, industrijski visoko procesirane, protratili smo priliku za unos nutrijenata važnih za imunitet koje cjelovita hrana obiluje", upozorio je Dolibašić koji je uz prehranu za jačanje imuniteta savjetovao redovito vježbanje i dovoljnu količinu sna.

"Fokus treba biti na smanjenju stresa, redovitim vježbama snage i dobrom snu, jer to može biti značajna podrška imunitetu."

Nutricionist Dolibašić je istaknuo i važnost vitamina D.

"Sunce daje zadnje zrake za sintezu vitamina D. Kroz par dana više nećete moći proizvoditi vitamin D izlaganjem kože suncu. Prije nego krenete u ljekarnu po preparate vitamina D, bilo bi dobro provjeriti njegovu razinu u krvi kako bi znali kako ste 'odradili' ljeto po pitanju rezervi vitamina D."

