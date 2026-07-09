Mnogi rade ove velike greške kod obavljanja nužde: 'Ovo je optimalno vrijeme za to'

U suvremenom načinu života, odlazak na toalet za mnoge je postao prilika za privatnost i korištenje pametnih telefona. Međutim, medicinski stručnjaci upozoravaju kako ova navika, iako se čini bezazlenom, može imati negativne posljedice na zdravlje.

Stoga liječnici upozoravaju kako produljeno sjedenje na toaletu nije preporučljivo, piše HuffPost.

Preporučeno vrijeme za pražnjenje crijeva

Postoji jasan medicinski konsenzus o tome koliko bi pražnjenje crijeva trebalo trajati. Dr. Melissa Hershman, docentica medicine na Sveučilištu za zdravlje i znanost u Oregonu, ističe: "Odgovarajuće vrijeme provedeno na toaletu ne bi trebalo biti duže od tri minute".

Slično tome, dr. Valentine Millien, gastroenterologinja u bolnici Houston Methodist, savjetuje ograničenje do pet minuta, a Leslie Waid, medicinska sestra pri Medicinskom centru Sveučilišta u Pittsburghu, opisuje idealan proces: "Trebate sjesti, lako obaviti nuždu, osjećati se ispražnjeno, očistiti se i otići." Ona naglašava kako proces ne bi smio uključivati naprezanje niti dugotrajno sjedenje u iščekivanju. Ako do pražnjenja crijeva ne dođe unutar tog vremenskog okvira, preporučuje se prekinuti pokušaj i vratiti se na toalet tek nakon pojave snažnog i jasnog nagona.

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Rizici produljenog sjedenja na toaletu

"Dugotrajno sjedenje na WC školjci stvara povećan pritisak na vene u području anusa i donjeg dijela rektuma. Taj pritisak ometa protok krvi i uzrokuje širenje vena, što vodi do razvoja bolnih hemoroida", upozorava dr. Millien.

Korištenje pametnih telefona identificirano je kao značajan čimbenik koji produljuje vrijeme provedeno na toaletu. Fokusiranost na sadržaj na ekranu dovodi do gubitka percepcije o proteklom vremenu. Relevantna istraživanja ukazuju na povezanost korištenja mobilnih telefona na toaletu s povećanim rizikom od razvoja hemoroida za 46 posto. Osim hemoroida, naprezanje može uzrokovati i analne fisure – bolne pukotine na sluznici. U težim slučajevima, može doći i do slabljenja mišića zdjeličnog dna te prolapsa rektuma, ozbiljnog stanja koje zahtijeva liječničku intervenciju.

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Preporuke za poboljšanje probavnog zdravlja

Ako pražnjenje crijeva redovito traje dulje od deset minuta, preporučuje se promjena životnih navika. Iako je prvi korak izbjegavanje korištenja telefona na toaletu, dugoročno rješenje leži u unaprjeđenju probavnog zdravlja.

Liječnica Waid ističe kako osnovu pravilne probave čini prehrana bogata vlaknima; preporučuje se unos od najmanje 25 do 30 grama dnevno. Namirnice poput cjelovitih žitarica, voća i povrća doprinose formiranju mekše stolice i olakšavaju defekaciju. Uz vlakna je neophodan i dovoljan unos tekućine. Redovita tjelesna aktivnost također potiče pokretljivost crijeva.

"Često kažem pacijentima da se vaša crijeva ne kreću ako se vi ne krećete", objašnjava dr. Waid. Već i umjerena aktivnost, poput redovitog hodanja, može značajno doprinijeti regulaciji probave. Naposljetku, važnu ulogu ima i položaj tijela.

Dr. Valentine Millien navodi kako je čučeći položaj najprirodniji za pražnjenje jer opušta ključne mišiće, što nije slučaj u klasičnom sjedećem položaju. Jednostavno rješenje je korištenje male klupice pod nogama kako bi se koljena podigla iznad razine kukova, čime se oponaša čučanj.

Kada je vrijeme za posjet liječniku?

Iako su probavne smetnje često povezane sa životnim stilom, važno je prepoznati simptome koji zahtijevaju liječničku pozornost. Pojava krvi u stolici nikada se ne smije ignorirati. Iako je često riječ o hemoroidima, to može biti i simptom ozbiljnijih stanja poput raka debelog crijeva, čija je učestalost u porastu kod mlađih osoba.

Svaku naglu i trajnu promjenu u radu crijeva, poput novonastalog zatvora ili proljeva, također je potrebno provjeriti s liječnikom jer može ukazivati na upalna stanja ili opstrukciju.

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