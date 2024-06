Privatna kuharica i nutricionistica Dorothy Woods za Express je otkrila svoje vrlo jednostavne promjene za zdraviji način života .

Održavanje zdrave prehrane može biti teško, posebno za one koji su stalno u pokretu ili za one koji se drže onoga što znaju. Međutim, Dorothy je otkrila da male promjene mogu dovesti do značajnih rezultata.

"Zamijenite slatke sokove, gazirana i energetska pića vodom. Ne samo da vas ona održava hidratiziranima, već, također, pomaže u kontroli unosa kalorija i podržava cjelokupne tjelesne funkcije", savjetovala je.

"Kuhajte sa svojim partnerom ili cimerom. Pretvorite pripremu obroka u zajedničko iskustvo kuhajući s nekim. To ne samo da donosi zabavu u kuhinju, već vas oboje potiče da zajedno uživate u zdravim receptima. Ova metoda, također, jača veze i potiče pozitivno okruženje za vas oboje pri donošenju nutritivnih izbora", pojasnila je nutricionistica.

Dorothy je, također, preporučila zamjenu rafiniranih žitarica cjelovitim žitaricama, što uključuje namirnice poput smeđe riže, kvinoje i kruha od cjelovitog zrna pšenice. Naime, cjelovite žitarice pune su vlakana, vitamina i minerala te vam mogu pomoći da vodite zdraviji način života, bez obzira želite li smršaviti ili ne.

Izbjegavajte ultraprerađenu hranu

Masnoće su važan dio prehrane, ali umjesto zasićenih treba konzumirati zdrave masnoće. "Zamijenite zasićene masti zdravijim alternativama kao što su avokado, orašasti plodovi, sjemenke i maslinovo ulje. Ovi izvori zdravih masnoća podupiru zdravlje srca, rad mozga i opću dobrobit", objasnila je Dorothy.

Foto: Shutterstock

Također, je važno voditi računa kada grickate jer pretjerano grickanje može dovesti do debljanja, a da toga niste ni svjesni. Posegnite za svježim voćem i povrćem koje je bogato vitaminima, mineralima i antioksidansima. Nutricionistica je preporučila da ih pripremite unaprijed kako biste ih mogli uzeti kad vam se prohtije.

Kada grickate i birate hranu za večeru, Dorothy je savjetovala da birate hranu s pet ili manje sastojaka. "Birajte neprerađene ili minimalno prerađene sastojke umjesto ultraprerađene hrane. Dobro pravilo je kupovati hranu s pet ili manje sastojaka", otkrila je stručnjakinja.

Malim promjenama do željene težine i zdravlja

"Ultraprerađena hrana često sadrži aditive, konzervanse i umjetne arome koji mogu biti štetni za vaše zdravlje. Odabirom prirodnih, cjelovitih sastojaka, ne samo da smanjujete svoju izloženost ovim nepotrebnim kemikalijama, već, također, imate koristi od pune nutritivne vrijednosti hrane", istaknula je.

Prakticiranje svjesnog jedenja također je korisno, a to uključuje obraćanje pozornosti na znakove gladi, kao i polagano jedenje. To može spriječiti prejedanje, potiče bolju probavu i pomaže u stvaranju zdravijeg odnosa s hranom.

"Također možete voditi dnevnik prehrane kako biste bili svjesniji koliko često jedete, jer često možete bespotrebno jesti, zaboravljajući da ste nedavno nešto grickali ili jeli", kazala je nutricionistica.

Sve ove promjene mogu vam pomoći da vodite bolji način života, imate više energije za vježbanje i postignete svoj cilj, bilo da je to gubitak težine ili održavanje zdrave prehrane. Započnite s jednom po jednom promjenom kako biste ostali na pravom putu. Ove male promjene mogu napraviti veliku razliku.

