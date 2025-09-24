Novo istraživanje ukazalo na neočekivanu opasnost: Omiljeni napitak umanjuje djelovanje antibiotika

Kofein, ključni sastojak popularnog napitka, može smanjiti učinkovitost uobičajenih antibiotika u borbi protiv bakterije E. coli, što potencijalno dovodi do razvoja opasne antibiotske rezistencije.

Napitak je to u kojem većina ljudi uživa svakodnevno. No, njegova konzumacija tijekom uzimanja uobičajenih antibiotika mogla bi povećati rizik od obolijevanja od opasnih bakterija.

Istraživači iz tri zemlje procijenili su interakciju gotovo 100 kemijskih tvari s bakterijom E. coli, koja može uzrokovati proljev, grčeve i povraćanje. Otkrili su da kava, odnosno kofein, smanjuje apsorpciju uobičajenih antibiotika poput ciprofloksacina, koji se propisuje za liječenje širokog spektra infekcija, od urinarnih do kožnih i respiratornih.

Kako kofein sabotira liječenje?

Studija je pokazala da kofein čini antibiotike manje učinkovitima u borbi protiv infekcija uzrokovanih bakterijom E. coli. Ovaj fenomen poznat je kao antibiotska rezistencija, stanje u kojem bakterije postaju otporne na lijekove koji bi ih trebali uništiti. U nekim slučajevima, antibiotska rezistencija može učiniti bakterijske infekcije neizlječivima, čime se drastično povećava rizik od smrtnog ishoda, piše Daily Mail.

Zanimljivo je da su učinci kofeina bili specifični samo za E. coli. Istraživanje nije pokazalo slabljenje djelovanja antibiotika kod sličnih bakterija, poput salmonele.

Ovi nalazi dolaze u vrijeme kada velik dio populacije svakodnevno konzumira kavu, čaj ili energetska pića kao najčešće izvore kofeina.

E. coli: Nevidljiva prijetnja u hrani

Infekcije bakterijom E. coli mogu dovesti do krvavog proljeva, grčeva u trbuhu, mučnine i povraćanja. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), najčešći izvor zaraze je nedovoljno termički obrađeno mljeveno meso, gdje se bakterija može proširiti tijekom obrade. Zeleno lisnato povrće, poput rimske salate i špinata, također je čest izvor zaraze, kao i sirovo mlijeko i nepasterizirani mliječni proizvodi.

Iako se većina ljudi oporavi unutar tjedan dana, kod nekih se može razviti teška klinička slika i opasno stanje bubrega poznato kao hemolitičko-uremijski sindrom (HUS).

Ograničenja studije i budući koraci

Nova studija, objavljena u časopisu PLOS Biology, analizirala je 94 različite kemijske tvari i njihov utjecaj na bakterije E. coli i salmonelu. Istraživači su otkrili da kofein aktivira protein zvan Rob, koji sprječava ulazak dovoljne količine ciprofloksacina u stanice bakterije, čineći ga tako manje učinkovitim.

Ana Rita Brochado, autorica studije i biološka inženjerka sa Sveučilišta u Tübingenu u Njemačkoj, pojasnila je kako kofein pokreće niz događaja koji počinju s regulatorom gena Rob i kulminiraju promjenom nekoliko transportnih proteina u E. coli, što zauzvrat dovodi do smanjenog unosa antibiotika poput ciprofloksacina.

Tim je naglasio da su eksperimenti provedeni na staničnim uzorcima, stoga nije sigurno bi li se isti rezultati potvrdili i u istraživanjima na ljudima. Međutim, planiraju provesti daljnja istraživanja kako bi to utvrdili. Također, još uvijek je nejasno koja bi točno količina kofeina oslabila djelovanje antibiotika i postoje li razlike između izvora kofeina, poput kave i čaja.

"Na temelju ovih otkrića, predviđamo izazovan, ali neizbježan i važan zadatak mapiranja ključnih odrednica transportnih funkcija kod različitih bakterija", zaključili su istraživači.

