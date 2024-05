Željezo je bitan element za proizvodnju krvi. Oko 70 posto željeza u vašem tijelu nalazi se u crvenim krvnim stanicama koje se nazivaju hemoglobin, i u mišićnim stanicama koje se nazivaju mioglobin. Hemoglobin je nužan za prijenos kisika u krvi iz pluća u tkiva, dok mioglobin u mišićnim stanicama prihvaća, pohranjuje, prenosi i otpušta kisik.

Oko šest posto tjelesnog željeza sastavni je dio određenih proteina, bitnih za disanje i energetski metabolizam te kao dio enzima koji sudjeluju u sintezi kolagena i nekih neurotransmitera. Željezo je također potrebno za pravilnu imunosnu funkciju.

Koja je oznaka za željezo u krvi?

Količina željeza u krvi (Fe) može se vidjeti vađenjem krvi (biokemijska pretraga) te se može utvrditi vrsta anemije (kompletna krvna slika).

Laboratorijska pretraga kompletne krvne slike obuhvaća:

broj crvenih krvnih stanica, eritrocita – oznaka Er.

broj bijelih krvnih stanica, leukocita – oznaka Le.

hemoglobin – oznaka Hb.

hematokrit – oznaka Htc.

broj trombocita – oznaka Tr.

MCV – prosječan volumen eritrocita. Ovisno o vrijednostima MCV-a, anemije dijele se na mikrocitne, makrocitne i normocitne.

MCH – prosječan sadržaj hemoglobina u eritrocitima. Ovisno o vrijednostima MCH, anemije dijele se na hipokromne, normokromne i hiperkromne.

MCHC – prosječna koncentracija hemoglobina u eritrocitima.

RDW – širina distribucije eritrocita.

Referentne vrijednosti željeza u krvi

Razina željeza u krvi varira o dobu dana, ali ovisi i iz dana u dan, stoga je jutro preporučeno vrijeme za vađenje krvi radi određivanja željeza.

Rana sideropenična anemija (ili eritropoeza s nedostatkom željeza) povezana je sa sniženom razinom feritina (<15 μg/L), umjereno povišenom ukupnom sposobnošću vezanja željeza (TIBC) (>380 μg/dl) i razinom serumskog željeza (SFe) <50 μg/dl, dok je zasićenost željezom <30%, ali >10%. Morfologija eritrocita ostaje u pravilu normalna sve do vrlo niskih vrijednosti željeza, navodi HeMED.

Pokazatelji ranog manjka željeza su rezerve željeza u koštanoj srži, serumski feritin i TIBC. Eritropoezu s manjkom željeza može se prepoznati po serumskoj razini željeza, postotku saturacije transferina, izgledu sideroblasta koštane srži i razini protoporfirina u eritrocitima. Bolesnici koji imaju sideropeničnu anemiju na kraju imaju uz laboratorijske poremećaje i anemiju s karakterističnim hipokromnim mikrocitnim eritrocitima. Vaši bubrezi stalno luče niske razine eritropoetins kako bi se nastavila proizvodnja crvenih krvnih stanica. Svaki dan gubite oko jedan posto crvenih krvnih stanica. Eritropoeza zamjenjuje crvena krvna zrnca koja su došla do kraja svog životnog vijeka. Vaši bubrezi mogu lučiti više ili manje eritropoeze kao odgovor na stanja ili ozljede koje utječu na razinu crvenih krvnih stanica.

Kada dolazi do niskog željeza u krvi?

Oko 25 posto željeza u tijelu pohranjuje se kao feritin, koji se nalazi u stanicama i cirkulira u krvi. Prosječan odrasli muškarac ima oko 1000 mg pohranjenog željeza (dovoljno za oko tri godine), dok žene u prosjeku imaju samo oko 300 mg (dovoljno za oko šest mjeseci). Kada je unos željeza kronično nizak, zalihe se mogu iscrpiti, smanjujući razinu hemoglobina.

Kada su zalihe željeza iscrpljene, stanje predstavlja manjak željeza. Daljnje smanjenje nedostatka željeza uzrokuje eritropoezu te može dovesti do anemije.

Gubitak krvi je najčešći uzrok nedostatka željeza. U muškaraca i žena u postmenopauzi nedostatak željeza je gotovo uvijek rezultat gastrointestinalnog gubitka krvi. U žena koje imaju menstruaciju, genitourinarni gubitak krvi često je uzrok povećanih potreba za željezom. Oralni kontraceptivi nastoje smanjiti menstrualni gubitak krvi, dok intrauterini ulošci nastoje povećati menstrualno krvarenje. Drugi uzroci genitourinarnog krvarenja i krvarenja iz respiratornog trakta također povećavaju potrebe za željezom.

Za davatelje krvi svaka donacija rezultira gubitkom od 200 do 250 mg željeza. Tijekom razdoblja rasta u djetinjstvu i adolescenciji, potrebe za željezom mogu premašiti opskrbu željezom iz prehrane i zaliha. Gubitak željeza rastom tkiva tijekom trudnoće i krvarenjem tijekom i nakon poroda u prosjeku iznosi 740 mg. Dojenje povećava potrebe za željezom za oko 0,5 do 1 mg dnevno.

Simptomi niskog željeza u krvi

Anemija uzrokovana nedostatkom željeza može biti toliko blaga da prođe nezapaženo, ali kako tijelu nedostaje željeza i anemija se pogoršava, znakovi i simptomi se pojačavaju.

Znakovi i simptomi anemije uzrokovane nedostatkom željeza mogu uključivati:

Ekstremni umor,

Slabost,

Blijeda koža,

Bol u prsima, ubrzan rad srca ili otežano disanje,

Glavobolja, vrtoglavica ili ošamućenost,

Hladne ruke i noge,

Upala ili bol jezika,

Lomljivi nokti,

Neuobičajena žudnja za nehranjivim tvarima, kao što su led, prljavština ili škrob,

Loš apetit, osobito u dojenčadi i djece s anemijom nedostatka željeza

Kako povećati željezo u krvi?

Vaša se "razina željeza" provjerava prije svakog darivanja krvi kako bi se utvrdilo je li sigurno davati krv. Željezo se ne stvara u tijelu i mora se apsorbirati iz onoga što jedete. Minimalne dnevne potrebe za željezom za odrasle osobe su 1,8 mg. Samo oko 10 do 30 posto željeza koje konzumirate tijelo apsorbira i koristi.

Dnevne potrebe za željezom mogu se zadovoljiti uzimanjem preparata željeza. Željezov sulfat od 325 mg uzima se oralno jednom dnevno, a možete ga nadoknaditi i tako što ćete jesti hranu s visokim udjelom željeza. Također se preporučuje hrana s visokim sadržajem vitamina C jer vitamin C pomaže vašem tijelu da apsorbira željezo. Kuhanje u željeznim posudama može vašoj hrani dodati do 80 posto više željeza. Prije uzimanja dodataka željeza posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Namirnice bogate željezom

Željezo je esencijalni mineral koji je vašem tijelu potreban za pravilno funkcioniranje. Stoga je od vitalne važnosti unositi ga u odgovarajućim količinama svakodnevnom prehranom.

Zanimljivo je da hrana koju jedete utječe - ne samo na to koliko željeza unosite, već i na to koliko se dobro ono apsorbira u vašem tijelu.

Meso i perad,

Nemasna govedina,

Teletina,

Svinjetina,

Janjetina,

Piletina,

Purica,

Jetra (osim riblje jetre),

Plodovi mora,

Riba,

Dagnje,

Školjka,

Povrće,

Zelje, sve vrste,

Tofu,

Brokula,

Slatki grašak,

Prokulica,

Kelj,

Klice graha,

Rajčice,

Lima grah,

Krumpir,

Zeleni grah,

Kukuruz,

Cikla,

Kupus

Povišeno željezo u krvi

Hemokromatoza je nasljedno stanje u kojem se razina željeza u tijelu polako povećava tijekom mnogo godina.

Ovo nakupljanje željeza može uzrokovati neugodne simptome. Ako se ne liječi, može doći do oštećenja dijelova tijela kao što su jetra, zglobovi, gušterača i srce. Simptomi hemokromatoze obično počinju između 30. i 60. godine života.

Simptomi povišenog željeza u krvi

Osjećaj jakog umora cijelo vrijeme,

Gubitak težine,

Slabost,

Bol u zglobovima,

Nemogućnost postizanja ili održavanja erekcije (erektilna disfunkcija),

Neredovite mjesečnice/zaustavljene ili izostale mjesečnice,

Promjene raspoloženja, depresija i anksioznost

Posjetite liječnika opće prakse ako imate zabrinjavajuće simptome koji bi mogli biti uzrokovani hemokromatozom, ako roditelj, brat ili sestra imaju hemokromatozu. Čak i ako nemate simptome, testovi se mogu napraviti kako bi se provjerilo postoji li rizik od razvoja problema. Razgovarajte s liječnikom opće prakse o tome trebate li napraviti krvne pretrage radi provjere hemokromatoze.

Koje bolesti uzrokuje povišena razina željeza u krvi?

Hemokromatozu uzrokuje neispravan gen koji utječe na to kako tijelo apsorbira željezo iz vaše prehrane. Izloženi ste riziku od razvoja stanja ako oba vaša roditelja imaju ovaj neispravan gen ili ste naslijedili po jedan od svakog od njih. Nećete dobiti hemokromatozu ako naslijedite samo jedan neispravan gen, ali postoji mogućnost da neispravni gen prenesete na vašu djecu.

Ako se stanje rano dijagnosticira i liječi, hemokromatoza ne utječe na očekivani životni vijek i malo je vjerojatno da će rezultirati ozbiljnim problemima, ali ako se ne otkrije dok ne uznapreduje, visoke razine željeza mogu oštetiti dijelove tijela. To može dovesti do potencijalno ozbiljnih komplikacija, kao što su:

Problemi s jetrom – uključujući ožiljke na jetri (ciroza) ili rak jetre,

Dijabetes – gdje razina šećera u krvi postaje previsoka,

Artritis – bol i oticanje zglobova,

Zatajenje srca – kada srce ne može ispravno pumpati krv po tijelu

Kako smanjiti željezo u krvi?

Trenutno ne postoji lijek za hemokromatozu, ali postoje tretmani koji mogu smanjiti količinu željeza u tijelu te smanjiti rizik od oštećenja.

Postoje dva glavna tretmana:

Venesekcija (flebotomija) – postupak uklanjanja krvi; ovo će možda trebati činiti svaki tjedan u početku i može biti potrebno dva do četiri puta godišnje do kraja života

Kelacijska terapija – gdje uzimate lijek za smanjenje količine željeza u tijelu

Ne trebate napraviti nikakve velike promjene u svojoj prehrani kako biste kontrolirali razinu željeza ako ste na liječenju, ali obično će vam se savjetovati da izbjegavate:

Žitarice za doručak koje sadrže dodano željezo,

Dodatke željeza ili vitamina C,

Pijenje previše alkohola

