Otkrivena začuđujuća strategija biljaka: 'Promijenit će način proizvodnje lijekova'

Znanstvenici žele bolje razumjeti kako biljke stvaraju alkaloide kako bi mogli brže razvijati lijekove, uz niže troškove i s manje štete za okoliš.

Istraživači sa Sveučilišta u Yorku usredotočili su se na biljku poznatu kao Flueggea suffruticosa, koja proizvodi jaki alkaloid nazvan sekurininin. Proučavajući kako se ovaj spoj proizvodi, tim je otkrio iznenađujući detalj. Ključni gen odgovoran za stvaranje sekurinina nalikuje genima koji se obično nalaze u bakterijama, a ne u biljkama.

Ovo otkriće sugerira da su biljke možda usvojile neobičnu evolucijsku strategiju. Umjesto da se oslanjaju samo na tradicionalnu biljnu kemiju, čini se da ponovno koriste molekularne alate koji se obično vide u mikrobima za izgradnju obrambenih kemikalija. Istraživači vjeruju da bi ovaj pristup mogao biti rasprostranjeniji u biljnom carstvu nego što se prije mislilo.

Biljke 'recikliraju' biološke alate?

Dr. Benjamin Lichman s Odjela za biologiju Sveučilišta u Yorku objasnio je zašto se to otkriće istaknulo. "Biljke i bakterije su zaista različiti oblici života, pa je bilo zaista iznenađenje vidjeti da je ova značajna biljna kemikalija potaknuta genom sličnim bakterijama".

"Mislimo da to znači da biljke 'recikliraju' biološke alate koji se češće nalaze u mikrobima, kada im mogu biti korisni. Još zanimljivije bilo je to što ovaj gen stvara sekurininin na potpuno drugačiji način od drugih dobro poznatih biljnih kemikalija", dodao je.

Nakon što su istraživači prepoznali ovaj novi kemijski put, počeli su pronalaziti slične gene skrivene u DNK mnogih drugih biljaka. To je znanstvenicima dalo snažnu novu metodu za identificiranje korisnih prirodnih spojeva i razumijevanje kako se oni proizvode.

Ovi biljni geni mogli bi se s vremenom koristiti za proizvodnju vrijednih kemikalija u laboratorijskim uvjetima. To bi smanjilo potrebu za žetvom rijetkih biljaka ili oslanjanjem na ekološki štetne industrijske procese, piše Science Daily.

Novi putevi za otkrivanje sigurnih lijekova

Dr. Lichman je primijetio da alkaloidi često zahtijevaju pažljivo rukovanje. "Alkaloidi mogu biti otrovni, pa kada ih koristimo u lijekovima, moraju biti strogo kontrolirani i često modificirani, pa nam razumijevanje procesa koji se odvija u proizvodnji alkaloida može pomoći u razvoju novih metoda za njihovu proizvodnju u laboratoriju ili njihovo uklanjanje kako bi neke biljke bile manje otrovne", kazao je.

"Sada kada znamo kako tražiti ovu kemijsku proizvodnju i kada je možemo pronaći u više biljaka nego što smo isprva mislili, imamo nove puteve za istraživanje proizvodnje i otkrivanja sigurnih lijekova", dodao je.

Nalazi, objavljeni u časopisu New Phytologist, također bi mogli produbiti razumijevanje znanstvenika o tome kako biljke rastu i preživljavaju. To znanje bi na kraju moglo podržati razvoj jačih i otpornijih usjeva.

Istraživači kažu da studija ističe koliko toga još treba naučiti od prirode. Neočekivana otkrića u osnovnoj znanosti o biljkama mogu dovesti do velikog napretka u medicini, poljoprivredi i održivosti okoliša.

