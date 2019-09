MUŠKARCIMA UNIŠTAVA EREKCIJU, ŽENAMA ORGAZAM: Patite li od poremećaja koji pogađa sve više ljudi?

‘Žene i muškarci koji imaju probleme u seksualnim odnosima, trebali bi najprije svoga liječnika upitati o problemima sa spavanjem’

Neispavanost je postala pošast današnjice. Malo ljudi priznaje da si uistinu mogu priušti onoliko sna koliko im je potrebno. Stalno zijevanje i kroničan umor kreirali su začarani krug, koji nikako da se odvrti.

Nedostatak sna nije samo subjektivan doživljaj, već stvaran poremećaj na koji upozorava i znanost. Povezuje se s povišenim krvnim tlakom, prekomjernom težinom, promjenama u raspoloženju, paranojom i depresijom, kao i izraženijim rizikom za dijabetes, a tu su i udari, srčane bolesti, demencija i neki oblici raka…

Kao da i to nije previše, uza sve nabrojeno, nedovoljna količina sna utječe i na vaš – libido. Pokazalo je to posljednje u nizu istraživanja, koje je u svoju knjigu uključila i Laure Mintz. Autorica bestselera “Vodič umorne žene za strastveni seks” (“A Tired Woman’s Guide to Passionate Sex”) opisala je svoje rezultate.

Smanjenje razine testosterona

“Prilično je logično. Ako ste iscrpljeni i niste se naspavali, vaš će seksualni nagon biti ekstremno nizak”, kaže ona. “Jednoga dana samo shvatite da vam je popodnevno spavanje nadmašilo seks kad su u pitanju omiljene aktivnosti”, dodaje jedan popularan tvit.

Istraživanje koje objavljuje Journal of Sexual Medicine, a provedeno na 4000 žena i muškaraca u ranim do kasnim 60-im godinama života potvrdilo je ovu tezu na nešto stručniji način. Rezultati su pokazali da se kod muškaraca loše navike spavanja povezuju s erektilnom disfunkcijom, a kod žena s problemima kod postizanja orgazma.

Manjak sna, bio on potaknut poremećajem spavanja ili lošim navikama, utječe, tvrde znanstvenici, na smanjenje razine testosterona i može rezultirati smanjenjem seksualne želje, a u najgorim slučajevima i erektilnom disfunkcijom.

Koliko je sna potrebno?

Pitate se kakve to veze ima? Pa, najveća razina hormona izlučuje se tijekom REM faze spavanja – one “iscjeljujuće”, koja, kada tek nastupi, traje svega 10-ak minuta. No, kako noć odmiče, REM faze postaju dulje, a posljednja traje čak sat vremena. Ukoliko ne spavate dovoljno dugo da uopće uđete u nju, vaš se testosteron neće “obnoviti”, već pasti na vrlo nisku razinu.

No, ne trebaju samo muškarci prirodni testosteron. Kako bi održalo zdravlje kostiju, mentalno zdravlje i unaprijedilo mišićnu masu, tijelo svake žene također izlučuje doze ovoga spolnog hormona.

“Žene i muškarci koji imaju probleme u seksualnim odnosima, trebali bi najprije svoga liječnika upitati o problemima sa spavanjem”, kaže psiholog Michael Breus za CNN. National Sleep Foundation upozorava da bi svaka odrasla osoba za pravilno funkcioniranje trebala sebi osigurati između sedam i devet sati sna noću.