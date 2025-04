Znanstvenici su otkrili zašto: Ova navika otkriva da vjerojatno patite od depresije

Biti noćna ptica u svijetu stvorenom za ranoranioce nije lako. Kao prvo, osobe koje kasno ustaju često se nepravedno smatraju lijenima. Stručnjaci već godinama upozoravaju da su ljudi koji idu kasno spavati izloženi većem riziku od depresije nego ranoranioci, ali do sada je razlog iza ove veze ostao nejasan.

Ipak, nova studija nudi novi uvid u to zašto su "sove" sklonije depresiji od "ševa". Istraživači sa Sveučilišta Surrey ispitali su 546 studenata, analizirajući njihove obrasce spavanja, svijest, emocionalno stanje, konzumaciju alkohola i mentalno zdravlje.

Studija je pokazala da su noćne ptice sklonije depresiji od jutarnjih tipova, a također su mnogo sklonije zabrinutosti, što je često povezano s depresijom. Istraživači ističu da ovo podupire prethodne studije koje sugeriraju da ljudi imaju veću sklonost brizi i negativnim razmišljanjima tijekom večernjih sati.

Istraživanje je također otkrilo da je kod jutarnjih osoba veća vjerojatnost da djeluju svjesno, odnosno da su bolje svjesne svojih emocija i misli. S druge strane, noćne ptice su imale veću vjerojatnost da konzumiraju alkohol, a također su imale lošiji san.

"Budući da mnoge mlade odrasle osobe imaju loše mentalno zdravlje, nalazi ove studije su posebno važni. Mnoge mlade osobe obično ostaju budne do kasno, a rezultati sugeriraju kako bi se određene intervencije mogle primijeniti kako bi se smanjio rizik od depresije", zaključuju autori studije.

Neke ranije studije također su pokazale da redovito buđenje u ranim jutarnjim satima nekoliko puta tjedno može povećati rizik od srčanih bolesti, jer srce i krvne žile ovise o tjelesnim ciklusima spavanja i budnosti.

Noćne ptice također imaju veću vjerojatnost da razviju dijabetes tipa 2 u odnosu na osobe koje rano odlaze na spavanje, tvrde američki znanstvenici. Stručnjaci sa Sveučilišta Rutgers u New Jerseyju otkrili su da su noćne ptice manje aktivne tijekom dana i lošije koriste masti za energiju, što dovodi do nakupljanja masnoća koje mogu uzrokovati dijabetes tipa 2 i kardiovaskularne bolesti. Također, osobe koje ostaju budne do kasno manje su osjetljive na inzulin, što potencijalno šteti njihovom zdravlju.

Ranije istraživanje iz 2018. godine pokazalo je da žene koje kasno idu na spavanje imaju veći rizik od razvoja raka dojke u odnosu na one koje rano ustaju, piše The Sun.

