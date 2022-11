S obzirom na to da simbol krajnje muškosti, testisi su prilično nježne male dušice. Pokušavaju te ubiti ako ih malo prejako udare; ne mogu se nositi s malo topline, k vragu, ne mogu podnijeti ni previše seksa, bez rizika da otkažu poslušnost.. Zbog čega je još čudnije što se frajeri tako često čine vraški željni smišljanja novih i inventivnih načina da muče svoje testise. Nakon čudnog ( i opasnog) trenda umakanja u umak od soje, novi trend hara društvenim mrežama - ledene kuglice.

Obećavaju od veće plodnosti do više elana

Nije u pitanju grudanje nego 'trik' od kojeg vas doslovno prolaze žmarci . zadnjih godinu dana likovi na društvenim mrežama promoviraju ledene obloge i hladne tuševe kako bi rashladili svoje testise, sve u želji za višom razinom testosterona, poboljšanom kvalitetom sperme i većim seksualnim nagonom.

"Budući da je toplina štetna za kvalitetu sperme, a kako smo supruga i ja pokušavali imati dijete, odlučio sam stavljati ledene obloge [na nekoliko sekundi] na svoje testise tijekom 15 minuta koje sam proveo u sauni, “, rekao je Vlad, redatelj koji, poput Cher ili Zendaye, smatra da ne treba prezime. “U početku je bilo nekako neugodno”, rekao je za VICE. “Ali brzo mi se svidjelo, jer vam daje lijepi šok i razbistri um.”

Svakako je istina da je previše topline loše za plodnost, to je zapravo razlog zašto oni vise gdje jesu, riskirajući na hladnom zraku izvan tijela umjesto da se ugnijede u tijelo na tjelesnoj temperaturi. No, to ne znači da je pametan potez da ih smrzavate, rekao je urolog Lye Diwa za VICE.

"Iako postoje male studije koje bi potvrdile nisku temperaturu i poboljšanje kvalitete sperme, ne postoje velika klinička ispitivanja koja bi savjetovala led kao sredstvo za poboljšanje broja spermija", rekao je Diwa.

Traže hladnije okruženje, ali za to se pobrinula već priroda

Idealno bi bilo da testisi budu hladniji od tjelesne temperature – ali samo oko 2,5°C. To bi moglo značiti da je par lijepih širokih gaća dobra ideja, ali ne morate pretvoriti svoje gaće u p vrećice s ledom kako bi testisi radili optimalnim kapacitetom.

“Vaši testisi vole temperaturu malo nižu od normalne tjelesne temperature. Ali budite oprezni da pokušavate previše ohladiti svoje testise”, ističe Healthline. "Izbjegavanje tijesnog donjeg rublja i hlača, kao i dugog kupanja u hidromasažnoj kadi, može vam pomoći u smanjenju rizika od niskog broja spermija uzrokovanog pregrijavanjem."

Osim toga, postoji rizik od pretjeranog hlađenja vašeg alata. “Jedna velika briga bile bi ozebline”, upozorio je Siim Land, autor i ljubitelj leda čija je preferirana metoda jednostavan ledeni tuš na prepone. Drugi, od kojih mnogi odlaze na Reddit kako bi ispričali svoje muke s testisima s online prijateljima, preferiraju specijalizirane proizvode za hlađenje za koje se tvrdi da poboljšavaju plodnost ili jednostavno stavljaju vrećicu leda – ali Land savjetuje da se ne koristi ova potonja tehnika .

Riskirate ozebline

“Vjerojatno ne želite stavljati oblogu leda izravno na kožu”, rekao je za VICE. "To može opeći kožu ako je prehladno." No koliko god ta rečenica zvučala jezivo, još uvijek postoji mnogo tipova koji se očito kunu u ovu hladnu rutinu – ledene lopte su im, kažu, podigle raspoloženje i razinu energije, povećale libido, poboljšale san, pa čak i smanjile težinu njihovog ekcema. Može li doista sve biti placebo učinak?

Pa, ukratko, da. Čini se da čak i oni koji se zalažu za glazuru testisa to priznaju: "Rekao bih da hlađenje vaših testisa definitivno djeluje, ali pobrinuo bih se da vodite računa i o svemu ostalom ako želite trajne rezultate", rekao je Alex Mikaelsson, investicijski menadžer i voditelj, u VICE-u. Što ima smisla. Ako svaki dan hladite svoja jaja, a istovremeno dobro živite, zdravo se hranite, idete u teretanu i tako dalje, vjerojatno ćete se osjećati prilično dobro – ali budimo iskreni: možda nije u potpunosti odgovorno hlađenje testisa za to.