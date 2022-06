Ako imate par testisa, sigurno znate da ta ekipa definitivno ne voli hladnu vodu. No, kao što su primijetile neke djevojke na Redditu, oni rijetko kada stoje na miru i stalno se miču.

“Uvijek se vidljivo miču, Tko ih gleda?", napisao je jedan korisnik, a drugi odmah odgovorio "Moja žena. Oduševi ju to: nikad nisam znao da se to događa, dok ona to nije istakla.” Javila se i druga žena koja je ostala hipnotizirana rasplesanim testisima: "To sam primijetila na svom mužiću dok smo jednog dana ljenčarili na kauču. To je poput lava lampe! Očaravajuće."

Zavidna osjetljivost 'termostata'

Glavni razlog pomicanja testisa je temperatura i pritom nije potrebna drastična razlika poput one kada ulazite u hladan bazen. Unutar skrotuma, testisi su na optimalnoj temperaturi od 35 stupnjeva Celzijevih, što je idealno za proizvodnju sperme i testosterona. Glavni pokretač je mišić kremaster, koji je odgovoran za kretanje, širi se i skuplja u skladu s temperaturom. Kada je temperatura malo prevruća, ekipa se spušta, a kada se bore s hladnoćom dolaze što bliže tijelu.

U ključnom trenutku mogu se i udvostručiti

Naravno, još jedan razlog za pomicanje testisa je seksualno uzbuđenje. Šezdesetih godina prošlog stoljeća William Masters i Virginia Johnson otkrili su da se testisi uzdižu i čak dodiruju tijelo neposredno prije ejakulacije. Utvrdili su da se kod 85 posto muškaraca desni testis uzdiže ispred lijevog.

Naveli su da je kretanje jako važno za testise, a da bi mužjaci postigli punu ejakulaciju moraju se barem djelomično podići. Otkrili su da ako seksualno uzbuđenje traje dovoljno dugo, testisi se zapravo mogu udvostručiti i vratiti u normalu nakon orgazma.