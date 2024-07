Svi smo upoznati s pravilom da je za dobrobit našeg zdravlja potrebno osam sati sna, a najnovijim istraživanjem je dokazano da je ta tvrdnja ipak malo preuveličana. Osam sati sna tijekom noći preporučuje se u mnogim izvorima zdravstvenih savjeta, a NHS-a tvrdi da odrasli trebaju čak od sedam do devet sati sna noću. Kako stoji u najnovijem istraživanju, spavanje od samo šest sati dnevno jednako je dobro za fizičko i mentalno zdravlje. Pa čemu onda tolika opsjednutost velikom količinom sna?

"Ako redovito spavate manje od šest sati, iskusit ćete fizičke, psihološke i društvene posljedice", kaže Joe Dzierzewski, potpredsjednik za istraživanje i znanstvena pitanja National Sleep Foundationa.

Postoje dvije iznimke od ovog savjeta

Starijim osobama obično treba manje sna od mlađih, kaže Lynelle Schneeberg, psihologinja za spavanje i asistentica profesora psihijatrije na Yale Medicine. Na primjer, netko tko je spavao osam sati noću u 40-ima, mogao bi jednako dobro funkcionirati sa šest i pol sati u 70-ima, piše Time. Razlog tome je taj što stariji ljudi proizvode manje hormona melatonina koji potiče san i više ih zdravstvenih stanja muči koja mogu ometati njihov san.

Inače, vrlo je mali broj ljudi koji ima genetsku mutaciju, a koja im omogućuje da funkcioniraju s manje od šest i pol sati noćnog sna bez vidljivih posljedica po njihovo zdravlje. Ova genetska mutacija prilično je rijetka, a stručnjaci procjenjuju da pogađa samo jednu od 25.000 osoba.

Koliko je potrebno sna?

Sedam sati je minimum za vaš redoviti raspored spavanja, sve između pet i sedam sati nije sjajno, ali poslužit će ako se radi samo o noći ili dvije. Bilo što kraće od pet sati može značajno utjecati na zdravlje.

Većina stručnjaka za spavanje preporučuje spavanje između sedam i devet sati po noći. Ali to nije uvijek moguće postići. Možda imate novorođenče koje ne spava, tugujete zbog gubitka voljene osobe ili ste specijalizant koji radi 80 sati tjedno.

"Ako vam posebne okolnosti ne dopuštaju da spavate onoliko koliko trebate, pokušajte barem dobiti pet i pol do šest sati svake noći. To nije ono čemu želim da ljudi teže", kaže Schneeberg i dodaje da to nije idealno.

Malo sna = Narušeno zdravlje

Iako biste kratkoročno mogli preživjeti s manje od sedam sati sna dnevno, definitivno nećete imati koristi od toga, pogotovo ako tako nastavite neko vrijeme.

"Ne naspavate li se samo jedan dan, osjetit ćete posljedice loše koncentracije, pažnje i raspoloženja može dovesti do lošeg raspoloženja, a patit ćete i od veće osjetljivosti na bolesti i biti rizičan vozač", kaže Dzierzewski.

"Kratkotrajni gubitak sna također vas može dovesti do žudnje za hranom koja je bogata masnoćom i šećerom jer vaše tijelo proizvodi dodatni kortizol, hormon stresa kada niste naspavani", riječi su Michaela Breusa, kliničkog psihologa i stručnjaka za medicinu spavanja u Kaliforniji.

Kronična deprivacija sna tijekom tjedana, mjeseci ili godina može dovesti do:

povećane otpornosti na inzulin

povećane upale u tijelu

veće šanse za srčani ili moždani udar

povećanog rizika od Alzheimerove bolesti

Često čujemo priče o poznatim osobama koje funkcioniraju s vrlo malo sna.

Bivši predsjednik Barack Obama navodno je spavao samo pet sati tijekom noći za vrijeme predsjedničkog mandata. Dwayne "The Rock" Johnson jednom je rekao da spava samo tri do pet sati po noći, a svi mi znamo barem jednog člana obitelji ili prijatelja koji se kune da mu treba samo pet ili šest sati sna spavanja kako bi se osjećao odmorno. Ne vjerujte im.

"Ne mislim da je to nešto čime bi se itko trebao ponositi… To bi bilo kao da netko kaže: 'Mogu održavati zdravu težinu tako što jedem čokoladu cijeli dan'", zaključio je Dzierzewski. Ako tražite više sati u danu, pokušajte kupiti malo vremena skraćivanjem nečeg drugog osim sna.

