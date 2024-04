Studija objavljena u srijedu u Proceedings of Royal Society B, otkrila je da loš san može utjecati na to da se ljudi osjećaju više od četiri godine starijima, dok dovoljan odmor ima suprotan učinak, čineći da se ljudi osjećaju mlađe.

Nedostatak sna povezuje se s nepovoljnim zdravstvenim ishodima, poput lošeg mentalnog zdravlja, dijabetesa tipa 2 i bolesti srca.

"Dob je više od puke percepcije", rekla je za New Scientist autorica studije Leonie Balter s instituta u Švedskoj. "Znamo da oni koji se osjećaju mlađe od svoje stvarne dobi žive zdravije i dulje."

U prvom dijelu studije znanstvenici su ispitali 429 ljudi u dobi od 18 do 70 godina. Pitali su ih koliko se staro osjećaju i koliko dana od posljednjih 30 smatraju da loše spavaju.

Oni koji manje spavaju, osjećaju se starije

"Odnos između subjektivne dobi i kalendarske dobi pokazao je očekivani obrazac: kako je kalendarska dob pojedinaca rasla, osjećali su se progresivno mlađima od svoje stvarne dobi", napisali su autori studije.

Oni koji su izjavili da su spavali dovoljno svake noći u prethodnom mjesecu također su rekli da se osjećaju oko pet godina mlađe od svoje stvarne dobi, dok je svaki dodatni dan lošeg sna šokantno odgovarao gotovo tri mjeseca subjektivnoj dobi volontera.

Za drugi dio studije spavanja, 186 sudionika u dobi od 18 do 46 godina upitano je koliko se staro osjećaju nakon dva dana s devet sati spavanja po noći, u usporedbi s dva dana sa samo četiri sata sna po noći.

Nakon što su ograničili svoj san na samo dva dana, sudionici su rekli da se osjećaju više od četiri godine starije od svoje kalendarske dobi u prosjeku, dok su se nakon dobro prospavane noći osjećali gotovo tri mjeseca mlađe.

"Spavanje ima velik utjecaj na to koliko se staro osjećate i ne radi se samo o vašim dugoročnim obrascima spavanja", rekao je Balter za The Guardian. "Čak i kada manje spavate samo dvije noći, to stvarno utječe na to kako se osjećate."

Tim istraživača također je otkrio da se "noćne ptice" često osjećaju starije od svoje dobi unatoč tome što su se dovoljno odmarale, ali na ranoranioce više utječe nedostatak sna.

"Uspijemo li učiniti da se ljudi osjećaju mlađima, mogli bi imati povezane koristi, kao što je veća volja za novim iskustvima i društvena i tjelesna aktivnost", dodao je, piše New York Post.

