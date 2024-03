Zaspati noću nije uvijek lagano. Nesanicu može uzrokovati niz čimbenika, poput stresa, tjeskobe, bolest i bolova. No, stručnjak je upozorio da bi vas način na koji spavate mogao izložiti nizu zdravstvenih problema, piše Express.

Stručnjaci odraslim osobama preporučuju između sedam i devet sati sna svake noći. Kiropraktičar dr. Tony Nalda, koji vodi Centar za ublažavanje skolioze u SAD-u, upozorio je da trebamo pripaziti i na položaj u kojem spavamo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dr. Nalda pozvao je ljude da ne spavaju na trbuhu. To bi moglo dovesti do brojnih problema uključujući one s vratom i leđima, probleme s disanjem i kralježnicom te kardiovaskularne probleme.

Problemi s vratom i leđima

Spavanje na trbuhu opterećuje vrat jer morate okrenuti glavu na jednu stranu da biste disali. To može uzrokovati stezanje mišića, upalu i bol.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Spavanje na trbuhu izravnava prirodnu krivulju vaše kralježnice, što može uzrokovati bol u donjem dijelu leđa. Ako već imate problema s vratom i leđima, spavanje u ovom položaju gotovo će ih sigurno pogoršati", otkrio je dr. Nalda.

Problemi s disanjem i kralježnicom

Spavanje na trbuhu može otežati duboko disanje jer taj položaj komprimira dijafragmu, smatra dr. Nalda.

Ako to uzrokuje manji unos kisika tijekom noći, to će poremetiti kvalitetu vašeg sna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Spavanje na trbuhu moglo bi dovesti do brojnih problema uključujući one s vratom i leđima te probleme s disanjem.

Spavanje na trbuhu, također, stvara dodatni pritisak na kralježnicu te može opteretiti kralješke i okolne mišiće.

Kardiovaskularni problemi

"Spavanje na trbuhu pojačava rad vašeg tijela, uključujući i srce, pošto pritiskom na prsa otežavate cirkulaciju krvi. S vremenom, to povećava rizik od kardiovaskularnih problema, pogotovo ako već imate neku od tih tegoba. Ako vam je teško disati duboko, to može dovesti do povišenog krvnog tlaka", objasnio je dr. Nalda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

On je, također, upozorio da spavanje na trbuhu može dovesti vrat u iskrivljen položaj, što može uzrokovati migrene, tenzijske glavobolje i druge neurološke probleme.

Neprirodan kut, također, može stegnuti živce, što dovodi do nelagode, obamrlosti ili trnaca u rukama i šakama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koji je najbolji položaj za spavanje?

"Spavanje na leđima je najbolje jer održava prirodnu krivulju kralježnice i smanjuje pritisak na zglobove. Alternativno, spavanje na boku poboljšava zdravlje srca i smanjuje hrkanje", otkrio je dr. Nalda.

Jastuk za tijelo može pružiti dodatnu potporu za položaj na leđima ili boku i spriječiti okretanje na trbuh. Odaberite madrac i jastuk koji pružaju odgovarajuću razinu potpore za odabrani položaj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Istraživanja pokazuju da između sedam do 17 posto ljudi spava na trbuhu. Promjenom navika možete poboljšati svoje zdravlje i bolje spavati svake noći", istaknuo je dr. Nalda.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo proljeće krpelja više nego ikad. Evo kako zaštititi sebe i životinje