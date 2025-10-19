Dijete vam ima upalu grla? Ovo su prirodni i sigurni načini ublažavanja boli

Upala grla vrlo je česta kod djece i najčešće nije razlog za brigu. Obično je riječ o prehladi i prođe sama od sebe bez potrebe za liječenjem.

Najvjerojatniji uzrok upale grla kod djeteta ovisi o njegovoj dobi, godišnjem dobu i području u kojem živi. Iako su virusi najčešći uzrok, upalu grla mogu uzrokovati i bakterije. Virusi i bakterije prenose se s osobe na osobu dodirom. Ruke se zaraze kada bolesna osoba dotakne svoj nos ili usta, a zatim dodirne drugu osobu — izravno (rukovanjem) ili neizravno (putem predmeta poput kvaka, telefona ili igračaka).

Na temelju simptoma teško je sa sigurnošću utvrditi radi li se o virusu ili bakteriji pa se u većini slučajeva preporučuje pregled kod liječnika, a ponekad i laboratorijska obrada, piše Harvard Health Publishing.

Prirodni načini olakšavanja upale grla

Ako se grlobolja ipak pojavi, postoje načini kako djeci ublažiti bol i nelagodu. Pomaže ako pijuckaju tople tekućine, poput čaja ili bistre juhe, a olakšanje mogu donijeti i hladni ili smrznuti napici i namirnice, poput sladoleda, ledenih štapića ili rashlađenog želea. Ako dijete ne želi jesti, nije problem, ali mora piti tekućinu. Nudite gutljaj po gutljaj ako treba.

Djeca koja su dovoljno velika, starija od pet godina, mogu ispirati grlo slanom vodom, što često smanjuje iritaciju. Za one starije od četiri godine korisno je i sisanje tvrdih bombona ili pastila za grlo. Po potrebi, i uz savjet s liječnikom, može im se dati ibuprofen ili paracetamol u odgovarajućoj dozi koja je prikladna za dob i težinu djeteta.

Ako dijete ima ranice u ustima, izbjegavajte slano, ljuto, kiselo (npr. sok od naranče) i hrskavo (npr. čips). Nudite blagu, mekanu hranu. Ovlaživač zraka također može pomoći održati grlo vlažnim. Stavite ga pored djetetova kreveta ili u prostoriju u kojoj dijete boravi.

Držite dijete podalje od dima, ako ste pušač nemojte pušiti pored djeteta niti dozvoljavati da drugi puše pored.

Blaga upala grla najčešće se može ublažiti ovim jednostavnim mjerama, no ako se simptomi pogoršavaju ili ne prolaze, svakako se preporučuje konzultacija s pedijatrom.

Foto: Shutterstock

Sprječavanje upale grla kod djece

Kao i kod većine uobičajenih infekcija, prevencija upale grla započinje redovitim pranjem ruku. Djeca mogu dodatno smanjiti rizik od grlobolje ako:

ne dijele pribor za jelo, čaše ni boce s drugima

izbjegavaju bliski kontakt s osobama koje imaju simptome prehlade ili bolno grlo

Takve jednostavne mjere često su dovoljno učinkovite da spriječe širenje bakterija i virusa koji najčešće uzrokuju upalu grla.

Foto: Shutterstock

Kada posjetiti liječnika zbog djetetove upale grla?

Obratite se liječniku kod pojave ovih simptoma:

dijete otežano diše ili ako vam se čini da mu disanje nije kao inače

teško guta ili slini jer ne može gutati

ima ukočen vrat

ima visoku temperaturu (39 stupnjeva Celzija ili više) koja ne pada nakon što ste dali lijek protiv temperature ili se vraća nakon što na kratko padne

odbija piti ili pije znatno manje nego inače

jako ga boli grlo (svaka jaka bol razlog je za kontakt s liječnikom)

jako je pospano i teško ga je probuditi ili održati budnim

ima osip, glavobolju, bolove u trbuhu ili povraća — sve to mogu biti znakovi streptokokne angine ili druge infekcije

je bio u kontaktu s nekim tko ima streptokok – tada je svaka grlobolja razlog za pregled

Ako ništa od navedenog nije prisutno, vjerojatno je riječ o blažoj infekciji i dijete će se oporaviti za dan ili dva.

Foto: Shutterstock

Slučajevi kad se treba zabrinuti

No, ponekad grlobolja može biti znak ozbiljnijeg problema koji zahtijeva liječničku pomoć. Liječnici ističu četiri primjera kada treba biti na oprezu:

1. Streptokokna angina (gnojna upala grla)

Ova infekcija uzrokovana je određenom vrstom bakterije streptokok i prilično je česta. Osim grlobolje, djeca mogu imati visoku temperaturu, glavobolju, bolove u trbuhu (ponekad i povraćanje) te sitan, ružičasti osip.

Svi ti simptomi mogu se javiti i kod virusne infekcije, stoga se za sigurnu dijagnozu mora napraviti bris grla. Iako streptokokna angina može proći i bez antibiotika, oni se ipak propisuju kako bi se spriječile moguće komplikacije, poput problema sa srcem, bubrezima ili zglobovima.

2. Apsces iza krajnika ili u stražnjem dijelu grla

Riječ je o nakupini gnoja koja se može stvoriti iza krajnika (peritonzilarni apsces) ili dublje u grlu (retrofaringealni apsces). Ovo stanje može biti opasno. Znakovi uključuju jaču bol s jedne strane grla, oteklinu, crvenilo, povišenu temperaturu i ukočenost vrata.

3. Stomatitis

Ovo je virusna infekcija koja uzrokuje ranice u ustima i grlu. Iako prolazi sama od sebe, može uzrokovati nelagodu kod konzumacije jela i pića, zbog čega neka djeca — osobito vrlo mala — mogu dehidrirati. Postoje lijekovi koji mogu pomoći da ranice manje bole i olakšati pijenje tekućine.

4. Gutanje opasnih tvari

Mala djeca su znatiželjna i često ne prepoznaju opasnost. Ako popiju nešto jako kiselo ili lužnato, to može izazvati ozbiljne opekline u ustima i grlu. Proizvodi poput izbjeljivača, sredstava za odštopavanje odvoda, deterdženata pa čak i nekih kozmetičkih proizvoda (npr. sredstva za ravnanje kose), mogu biti vrlo štetni. Ako nitko nije vidio što se dogodilo, roditelji možda primijete samo da se dijete žali na bol u ustima ili grlu.

