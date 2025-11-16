Možete se razboljeti zbog ove četiri stvari u domu: 'Evo kako ih se zauvijek riješiti'

Sezonske alergije nastaju kao reakcija na tvari u zraku, poput peludi stabala, trava i korova. Neugodni simptomi poput začepljenog nosa, kašlja i svrbeža očiju mogu potrajati tijekom cijele godine.

Riječ je o perenijalnom alergijskom rinitisu, kroničnom stanju koje, prema procjenama, pogađa oko 23 posto populacije. Za razliku od sezonskih alergija, ono nije uzrokovano peludi, već unutarnjim alergenima poput grinja, životinjske peruti, plijesni i čak izmeta žohara.

Uzročnici u domu zbog kojih ste bolesni

Dr. Rauno Joks, alergolog iz bolnice NYC Health Hospitals/Kings County, otkrio je četiri uzročnika koji mogu pogoršati simptome i savjetovao je kako ih ukloniti jednom zauvijek.

1. Posteljina

Grinje su mikroskopski organizmi koji se lako zadržavaju i razmnožavaju u toplim i vlažnim uvjetima: na posteljini, madracima, tepisima, tapeciranom namještaju, pa čak i na dječjim plišanim igračkama.

"Nećete ih vidjeti, ali hrane se vašim odumrlim stanicama kože koje svakodnevno otpadnu dok se stvaraju nove", rekao je Joks za New York Post.

"Preporučujem korištenje zaštitnih navlaka s patentnim zatvaračem za madrace i jastuke, kako biste stvorili barijeru između sebe i grinja dok spavate jer ih svi imamo u krevetima", dodao je.

Savjetuje i testiranje na alergiju na grinje, koje se može potvrditi kožnim ubodnim testom ili analizom krvi. Dostupni su i kućni testovi koji mjere prisutnost grinja u domu.

2. Ostaci hrane

Ostavljanje hrane ili prljavog posuđa preko noći privlači mrave, muhe, ali i ozbiljnije alergene poput žohara i miševa. Alergeni žohara nalaze se u njihovim izmetima, dijelovima tijela i slini, dok miševi najviše alergena izlučuju putem sline, urina i dlake.

"Alergija na žohare velik je problem u urbanim sredinama jer uzrokuje alergijski rinitis i astmu. Miševi se često sele u zatvorene prostore kada zahladi, a tada mogu izazvati respiratorne alergije i astmu", upozorio je Joks.

Preporučuje redovito pospremanje hrane, brisanje masnih površina i pražnjenje kanti za smeće kako bi se spriječilo nakupljanje alergena.

3. Klima uređaj

Zrak u zatvorenom prostoru može postati idealno tlo za razvoj plijesni, osobito tijekom vlažnih ljeta ili suhih zimskih mjeseci.

"Previše vlage u toplom vremenu potiče rast plijesni, uključujući i onu na sobnim biljkama", pojašnjava Joks.

Ako nemate klimatizacijski uređaj, savjetuje nabavku odvlaživača zraka tijekom ljeta. Oni koji koriste klimu trebaju redovito mijenjati filtere jer začepljeni filter zadržava vlagu, prašinu i prljavštinu – idealne uvjete za razvoj plijesni.

Kondenzacija na hladnim površinama može zimi također potaknuti rast gljivica.

"U hladnim mjesecima koristite ovlaživač zraka kako biste dodali vlagu u pregrijane prostore i time ublažili začepljen nos", savjetuje Joks.

Posebnu pozornost treba posvetiti vlažnim područjima doma, poput kupaonica, kuhinja, podruma i tavana, gdje se plijesan najlakše razvija.

4. Kućni ljubimci ili ljubimci vaših prijatelja

Perut kućnih ljubimaca čine sitne čestice kože koje se prirodno ljušte sa životinja s krznom ili perjem, a zanimljivo je da joj možete biti izloženi i ako nemate vlastitog ljubimca.

"Čestice alergena peruti kod mačaka toliko su sitne da ih ljudi nesvjesno prenose na odjeći pa mogu izazvati reakcije i kod onih koji nemaju mačku. Pročišćivači zraka s HEPA filtrima mogu pomoći u uklanjanju tih čestica, koje se često vežu uz prašinu u zraku", zaključio je.

